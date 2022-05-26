警破黑幫操控洗黑錢集團拘16人　涉87個傀儡戶口清洗犯罪得益

警方由上周二至本周二（17至24日）展開代號「捲甲」的拘捕行動，搗破一個「洗黑錢」集團，當中涉及87個傀儡戶口，清洗涉騙款項由1,300港元至4,500萬港元不等。警方表示該犯罪團夥為近年同類案件中，相對具規模及組織性，單單在4月，涉案集團已處理460萬元的犯罪款項。



警方以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕13男3女，當中包括大部份有三合會背景的集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，亦檢獲超過130萬的涉案現金、大量屬他人的銀行咭及網上銀行戶口的登入資料及密碼等證物，而調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。



西區警區助理指揮官（刑事）雷君納警司表示，涉案集團主要以威迫及利誘的方法，向不同市民索取銀行戶口資料、密碼及銀行卡，然後再用傀儡戶口清洗由不同罪行所帶來的犯罪款項。在過去一星期，已有13男3女被警方以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕，他們年齡介乎18歲至35 歲，當中包括7名絕大部份有三合會背景的集團骨幹成員，以及另外9名傀儡戶口持有人，被捕人士分別報稱文員、侍應、送貨員、學生及無業人士，全部被捕人士已被保釋候查，並須於6月中旬向警方報到，而調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

西區警區刑事總督察黃宇徽表示，警方於今年年頭透過收集情報及深入調查，鎖定一個由三合會所操控的洗黑錢集團，再經詳細部署後，在上周二（17日）下午進行拘捕行動，先在北角英皇道拘捕2名中國籍男子，並於其身上搜獲2張不屬他們本人的銀行提款卡，其後警方再持法庭搜查令，進入集團用作運作中心的北角商廈單位拘捕5名男子。

當日被捕的7名男士全以「串謀洗黑錢」罪被捕，他們同屬集團骨幹成員，年齡介乎27歲至33歲，絕大部份有三合會背景。而涉案的商廈單位逾千呎，內有4間房間。警方在行動中，一共檢獲超過130萬的涉案現金、43張屬他人的銀行咭、44個網上銀行戶口的登入資料及密碼、一批電腦，以及一批相關涉案的文件，當中包括追數單張及貸款紀錄，以及超過5,000份身份證副本及住址證明等個人資料。經警方初步調查，集團操控了至少87個傀儡戶口用作「洗黑錢」之用，並據調查所得，目前得知已有過百萬犯罪得益，匯款到境外之傀儡戶口中。

黃宇徽續指，刑事部探員同在上周五及上周六（20日及21日），以「洗黑錢」罪拘捕另外9名傀儡戶口持有人，年齡介乎18歲至31歲，警方相信他們涉嫌將個人戶口交給涉案集團清洗黑錢。

西區警區重案組第一隊主管梅碧心督察解釋集團之運作模式，指骨幹成員是以個人名義租用樓上辦公室作中心基地，通常針對無力償還貸款之人士，威迫他們交出帳戶資料、銀行卡及其他個人資料，亦會以「搵快錢」作招徠，以數千港元報酬利誘市民，並收賣其個人戶口。

而據調查顯示，相關戶口及個人資料會被多於一個的「洗黑錢」集團利用，並會收集由各種罪行所帶來的犯罪得益，包括近年常見的投資詐騙、假扮公安電話、網上情緣和網購騙案等，當中所涉騙款項由1,300港元至4,500萬港元不等，而最高一宗是涉及偷取公司本金以作「洗黑錢」用途，同時亦有戶口涉及收取高達3,000萬港元非法賭博款項。

梅碧心亦補充，集團收款後會先提款現金，再到櫃員機將現金存款，或到找換店以現金作匯款，最後才將不法收益轉至幕後的收益戶口，從而大大增加警方追查幕後戶口身份，以及收集證據的難度。

骨幹成員租用樓上辦公室作中心基地，通常針對無力償還貸款之人士，威迫他們交出帳戶資料、銀行卡及其他個人資料，亦會以「搵快錢」作招徠，以數千港元報酬利誘市民，並收賣其個人戶口。集團收款後會先提款現金，再到櫃員機將現金存款，或到找換店以現金作匯款，最後才將不法收益轉至幕後的收益戶口。（陳浩然攝）

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部份、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。