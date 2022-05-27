旺角謀殺｜警方已鎖定5兇徒身份　神秘來電誘陷殺局

旺角謀殺案內情曝光，46歲男子陪同女友往釣魚機賭檔追數，命喪亂刀之下，警方調查發現，命案涉及9名兇徒，已鎖定其中5人身份，大部分有黑幫14K背景。據悉，59歲女事主早前借了十多萬元予一名姓趙、綽號「白粉麗」的女子，昨午曾去釣魚機賭檔追債，但找不到「白粉麗」，事隔約7小時，女事主收到神秘來電，聲稱「白粉麗」身在釣魚機賭檔，女事主不虞有詐偕男友前往，結果遭9人伏擊，其中男友不幸中刀慘死。



涉案9名兇徒，警方已掌握其中4男1女身份，3名男子有黑幫14K背景，而綽號「白粉麗」的趙女，有多宗毒品案底。消息稱，趙女早前向姓張（59歲）女子借了十多萬元，但一直沒有償還，張婦忍無可忍，四處找趙女追債，疑有人不堪壓力找江湖人士擺平事件。

昨午3時許，張婦聽聞趙女在砵蘭街某釣魚機賭檔消遣，聯同姓張（46歲）男友前往追債，但沒有發現，兩人逗留一段時間後離開，至昨晚9時許，張婦手機突然響起，一名神秘人聲稱得知趙女行蹤，着她趕往釣魚機賭檔。

張婦信以為真，再偕同男友前往，果見趙女與數名魚客在場，數分鐘後，多名大漢闖入，要求張婦交出欠債收據，張婦拒絕就範，雙方頓起激烈爭執，張婦怒說：「唔關你哋事 」，未幾她與男友遇襲，張婦被拳打腳踢打暈，男友則被利刀斬傷，倒臥血泊中，送院證實死亡。

警方通宵搜集證據，包括翻看附近閉路電視片段，並尋獲一把利刀、多張圓凳及多袋證物，警方不排除有人設局謀害，誘騙張婦到場攤牌，最終演變成兇案，正追緝涉案人士歸案。