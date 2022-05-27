旺角謀殺｜情侶闖釣魚機檔追債　男遭亂刀斬死　女友被打暈一小時

旺角發生謀殺案。一名59歲女子疑早前借了十多萬元予友人，惟對方遲遲未有還錢，及至今日（27日）凌晨前後，她決定與46歲男友結伴前往砵蘭街一釣魚機賭檔追數，詎料追債不成反遭伏擊，男事主被6至8名惡煞狂斬，而女事主被拳打腳踢打暈，直至一小時後甦醒，才發現男友命危昏迷，急忙負傷報警，男事主被送院搶救後，終返魂乏術。警方將案件列作「謀殺」處理，西九龍總區重案組正追緝涉案兇徒歸案。



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事發於今日凌晨約零時31分，警方接獲報案，指砵蘭街299號一單位內，有一名中年男子被多人斬傷。救援人員接報到場，發現男傷者全身多處中刀浴血，昏迷不醒，立即將他送往廣華醫院，惜抵院搶救後，證實不治；其同行女友亦被拳打腳踢圍毆，同被送往廣華醫院治理。

消息稱，現場為非法釣魚機賭檔單位，兇案疑涉錢債糾紛。事後警方檢獲兩把懷疑是兇器的利刀，大批警員封鎖現場調查，並翻查停泊於附近的車輛車cam，查看有否拍到疑兇人等；政府化驗所人員亦到場協助蒐證。

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據了解，男死者姓張（46歲）、女傷者同姓張（59歲），兩人為情侶關係，雖未正式註冊結婚，但已至談婚論嫁階段，以「老公、老婆」相稱。現場消息稱，早前女事主借了十多萬元予一名女性友人，但對方遲遲未還錢。及至今日凌晨前後，男女事主結伴上門追數，甫開門即有6至8名大漢撲出，不由分說向男事主亂刀追斬，同時向女事主拳打腳踢。女事主被打至暈倒，超過一小時後才甦醒，當時單位內已人去樓空，男朋友則身中多刀，倒泊血泊中多時，毫無反應。