2日2宗「網上食評刷單員」騙案　訛稱可賺佣金　兩男失逾$48萬

接連有市民誤墮「網上食評刷單員」招聘騙案，騙徒訛稱事主於指定網站以點擊不同食肆好評後可賺取佣金，並於初時先給予事主資金進行「刷單」任務。事主成功收到佣金後不虞有詐，終被騙徒以需充值平台為由，將款項存入騙徒戶口，兩名分別37歲及54歲男事主，兩日內分別損失4.8萬及44萬元。



昨日（27日）警方接獲一名37歲姓黃本地男子報案，指早前收到招聘訊息，對方聲稱透過擔任「網上食評刷單員」，於指定網站以點擊不同食肆好評以賺取佣金。騙徒為獲取事主信任，初時曾給予事主若干資金進行「刷單」任務，事主成功收到佣金。當事主確信能夠透過「刷單」賺取佣金後，騙徒再哄騙事主進行更多「刷單」任務。事主按指示將5.2萬元存入至對方指定的4個帳戶以作平台充值之用，其後與騙徒其後失去聯絡。警方經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。案件中事主共損失4.8萬元。

另一名54歲姓黃本地男子於今日（28日）報案，指同樣收到聲稱招聘相關刷單員訊息。事主亦獲給予資金「刷單」並成功收到佣金而上當，事主按指示將44萬款項存入至對方指定的3個帳戶以作平台充值之用，惟其後與騙徒失聯，懷疑受騙報警。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」。