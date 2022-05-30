4日5宗「刷單」求職騙局再增受害人　21歲仔失$13萬

繼續有市民墮入「網上刷單員」騙局。今日（30日）早上約9時30分，21歲姓楊男子報案，指他早前接獲陌生人發出招聘信息，聲稱可於網上購物平台擔任網上刷單員，透過點擊購物推高商家名氣，賺取佣金。他於是按指示將合共約13萬元存入對方指定的3個銀行戶口，以作平台購物，其後發現與對方失去聯絡，始知受騙。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



警方社交平台「CyberDefender 守網者」，曾發帖文提醒市民慎防騙案。(資料圖片)

連同今次案件，由上周五至今（27日至30日）4日內，警方已接獲至少5宗同類案件。昨日（30日）凌晨，32歲姓何女子報案，指早前她收到可擔任網上購物平台刷單員的招聘廣告短訊。她多次將合共約97萬元存入對方指定的6個銀行戶口，以作平台購物，惟騙徒只向她發還400元佣金，之後失去聯絡。至昨日下午約3時半，24歲姓袁女子同樣報案，指自己墮入相關騙局，損失7萬元。

另外，兩名37歲及54歲同姓黃男子，先後於上周五及前日（28日）報案，同樣指他們早前收到招聘訊息，內容聲稱可擔任「網上食評刷單員」，收取佣金。結果兩人相繼墮入騙局，分別損失4.8萬元及44萬元。