六四｜維園半封閉　過百警力嚴陣戒備　未見有市民集會悼念

六四事件33周年，今（4日）晨警方於銅鑼灣及維園一帶布置重兵，維園有一半位置已被封閉，包括中央草坪及一至六號足球場，附近路段有警員巡邏。人員於維園部份出入口架起鐵馬，以及過百名警員駐守戒備，有市民到場才知悉維園有封閉措施，截至早上10時為止，未見有市民在維園集會悼念。



警方昨晚（3日）呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，以及避免聚集，並預告今日將於相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。



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▼6月3日晚上維園一帶情況 ▼



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警方指會部署足夠警力 迅速果斷執法

警方昨晚重申，留意到近日網上有人不斷散播信息，意圖煽動他人在6月4日於維園和銅鑼灣一帶參與未經批准集結。警方又重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。

此外，當局強調參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免聚集。警方又預告明日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，市民切勿以身試法。