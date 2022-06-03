六四︱女子維園吹《自由花》、《獅子山下》　警搜袋記資料後放行

明日（4日）是「六四事件」33周年，縱明知昔日燭燈光景不再，有人今日（3日）仍堅持在「六四」前夕到維園「行下」，對於「六四」集會不再，她形容無疑是一個打擊，但仍認為只要人心不死，未覺絕望。



維園今日傍晚傳來《獅子山下》旋律的苗聲：「我哋大家在獅子山下相遇上……」歌詞在腦中閃現，而吹奏者是李小姐。她表示，較早時亦以牧童笛吹奏《自由花》，更吹奏了幾遍：「嚟開（六四晚會）嘅人一定識，冀尋找同路人。」

維園是標誌性地方 選擇六四前夕來「行下」：從前每年會迫爆

她又指，知道明日不能到維園悼念，於是選擇在今日到維園「行下」。她表示，對維園感觸甚深，從前每年「六四」會迫爆，是標誌性地方，惟明日將封鎖，不能到場悼念。

「六四」晚會不再是打擊 李小姐：未覺絕望，仍有一團火

她又認為，《港區國安法》實施，主辦「六四」集會的支聯會解散，集會或徹底成追憶，無疑是一個打擊：「但我仲未肯承認或者講話無希望。」她始於相信人心不死，未覺絕望：「（好多嘢）冇人知嘅，只要仍有一團火，唔係咁容易改變到我哋。」她笑言，以前有不少人不滿支聯會，但現在回想應珍惜：「搞嚟搞去（六四燭光集會）冇新意，而家想搞都冇啦。」

▼6月3日六四33周年前夕的維園 警員身穿防刺背心巡邏▼



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向途人派悼念字條 三名警員上前了解

李小姐今日亦帶備了一些悼念字條，她說向途人派發時，有人會伸手接過，有人會「畀個like」我。不過，李小姐與記者訪問期間，有三名警員突然走過來，要求李交出身份證核實身份，又兩度檢查她的書包，有警員更著她不要到處張貼及派發字條，最後要求她留下聯絡電話及地址。至於明天是否再有悼念計劃，李小姐指暫未有計劃。