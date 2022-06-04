水頭村兇殺｜兇案單位曝光　雜物眾多　一片凌亂

元朗錦田水頭村懷疑殺嬰，14個月大女嬰的父母涉嫌「兇殺」被拘捕。兇案現場曝光，三父女居住的村屋，屋內遍佈雜物，不少嬰兒用品包括嬰兒櫈及奶粉等。有街坊表示，涉事家庭搬來居住約10個月，與兩夫婦甚少碰面：「從來未聽過有BB聲」。



涉案單位雜物眾多。

涉案單位仍未解封，警員繼續把守，涉案單位為一間700平方呎村屋，有一個露台，布置簡約，屋內有一、兩個木架擺放物件，但屋內雜物眾多，飯檯旁邊有一個紙皮箱，紙皮箱上擺了一個膠箱，地上有些雜物，比較凌亂。

一名街坊表示，從未見過女嬰，她也是從業主口中得知該單位已租出，租客夫婦有一名BB女，由於疫情關係，近兩個月甚少外出，經常在村內閒逛，也沒發現兇案單位有BB聲。

事發於昨晚（3日）9時許，一名67歲姓陳男子報警，指與女兒失聯數日，前往錦田水頭村一村屋了解，惟拍門良久仍無反應，擔心屋內各人安全，於是報警。消防及警方到場破門入屋，發現報案人的32歲姓陳女兒及其33歲姓林丈夫無恙，但14個月大女嬰昏迷，經檢驗後當場實死亡。據了解，女嬰頸及胸口有可疑傷痕，警方其後以涉嫌「兇殺」拘捕女嬰父母。

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