水頭村兇殺｜女嬰死去一至三日　頭顱腫脹　被紙尿片遮蓋

元朗錦田水頭村懷疑殺嬰案，謎團逐一解開。警方初步驗屍發現，14個月大女嬰屍體左頸有指甲造成半月形傷痕，右邊臉及頭顱腫脹，仰臥一房間地上，毛巾蓋住屍身，身體再被一袋紙尿片遮蓋，從女嬰背部屍斑推斷，死去一至三日，至於是父親下毒手，抑或母親是兇手，仍待警方進一步調查。



林慶璋警司交代案情。（翁鈺輝攝）

被捕女嬰父母分別姓林（33歲）及姓陳（32歲），兩人俱報稱無業，結婚七年，林父有接受精神病治療紀錄，有社工跟進，該家庭去年搬住上址，無家暴紀錄，二人正被扣查，案件列作謀殺。

元朗警區助理指揮官（刑事）林慶璋警司表示，女嬰姓陳（67歲）外公昨晚找不到女兒，報警求助，警方及消防屢次敲門無果，但屋內有燈光，覺得可疑，消防破門而入，在一房間內發現該對夫婦，二人表現慌張，支吾以對。

其後，警方在另一間房內發現地上一堆雜物，包括毛巾和一袋紙尿片，移開紙尿片及毛巾發現女嬰屍體，女嬰當時仰臥地上，左頸有指甲造成半月形傷痕，右邊臉及頭顱腫脹，女嬰背部已現屍斑，估計死去一至三日。據了解，女嬰並無皮黃骨瘦，除了有可疑傷痕之外，整體狀況良好，警方正調查案情有否涉及嚴重暴力及虐待兒童成份。

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事發於昨晚（3日）9時許，一名67歲姓陳男子報警，指與女兒失聯數日，前往錦田水頭村一村屋了解，惟拍門良久仍無反應，擔心屋內各人安全，於是報警。消防及警方到場破門入屋，發現報案人的32歲姓陳女兒及其33歲姓林丈夫無恙，但14個月大女嬰昏迷，經檢驗後當場實死亡，女嬰身上有可疑傷痕，警方以涉嫌謀殺拘捕女嬰父母。