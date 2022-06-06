綑邊遊奪命｜釣友橫洲直擊六旬漢獲救　嘆企石上「打卡」危險

六旬漢周日（5日）跟團玩「綑邊遊」，命喪西貢橫洲。《香港01》取得事發經過的影片，可見橫洲角洞兩側的懸崖峭壁有十多人攀爬，其中有數人用力將一名身穿紅衣的男子從海中抬上岩石。適時有快艇駛經目擊，船上釣友急叫﹕「佢哋托緊紅色衫嗰個，暈咗！」。惟因風高浪急無法靠岸，只能代為打999報警。

釣魚人士Alex接受電話訪問時表示，懷疑事主跳進海中欲游往另一側，遭大浪拍打以致撞向礁石昏迷，他由同行團友救起時「隻手已經鬆下鬆下，都知佢有問題」，詎料事主不幸魂斷橫洲。



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釣魚人士Alex接受《香港01》電話訪問時表示，他與釣友於周日租快艇出海到橫洲一帶釣魚，由於橫洲景色宜人，地貌獨特，故他不時望向橫洲欣賞沿岸風景。事發前數小時，他已看到事主一行近廿人，沿橫洲崖邊而行，起初以為他們在岩上磯釣，後來才知道是在玩「綑邊」：「一早睇到佢哋十幾個人向度玩（綑邊），好危險，個啲懸崖峭壁嚟」，當沒有路時，他們便跳進海中，游至對面崖壁後繼續攀爬。Alex更曾見到，當有巨浪拍岸的壯觀場面時，該批人在岩石上駐足拍照，「我見到佢哋企向石度影相」。

據Alex指，行山團中共有兩人遇上意外，一人由釣友救起，另一人則不幸喪命。初時，他們在橫洲另一側的海面上，發現一名男團友在海中飄浮，揮手呼救指腳部抽筋，Alex等人上前將他救起，幸他沒有大礙，不禁出言斥責該男子﹕「你哋好危險呀，如果唔係我哋救到你，你死咗喇」。快艇載同抽筋男駛至事發位置，以通知其團友他已獲救。未料卻看到另一名遇意外的男事主，已陷昏迷及失去知覺，由同行團友從海中拖上崖邊，「離遠見到托上嚟隻手已經鬆下鬆下，都知佢有問題」，惟風浪太大，他們的快艇隻無法靠岸，只可以代為報警求助。水警輪其後到場救援，男事主最終由政府服務隊直升機救起送院。

Alex估計，男事主當時跳海欲游至另一側的岩石，懷疑「佢跳落去，有大浪『冚』埋嚟，佢個頭撼埋落石度，唔係失足跌落去」，相信事主頭部的傷痕是如此造成。

片段可見，事發時風高浪急。根據天文台資料，事發大約下午3時，西貢平均風速錄得接近每小時20公里。而天文台於6月5日上午9時45分發出之華南海域天氣警告，指全部區域吹強風，西南季候風正影響華南沿岸海域，24小時內的香港鄰近海域天氣預測為吹南至西南風4至5級，間中6級，局部地區有驟雨及雷暴，海有中至大浪。Alex亦形容好大浪，「我哋坐向架船度都好辛苦，啲浪咁犀利，何況佢哋向岸邊啲浪咁樣『冚』埋嚟。」

他引述安全獲救的男團友指，該行山團是「搭上搭」組團出發，他只認識團中1至2人，其他人則素未謀面。周日上午眾人租船前往橫洲，每人船費為300元，上午10時出發，預計傍晚6時船家返回橫洲接人。

Alex目測涉事行山團全部人都過了50歲，身穿一般的行山裝備，「我哋（釣友）仲向度傾緊，話佢哋好危險，遲早出事」，詎料真的不幸發生事故。他形容，橫洲不宜行山或綑邊遊：「根本唔適合行，絕對唔適合行山，根本唔係一個山嚟，一舊大石山嚟」，呼籲市民大眾量力而為，避免再生事故。