警拘犯罪集團16人　涉洗黑錢$25億　為詐騙案贓款

警方搗破一個利用大量傀儡戶口清洗黑錢的犯罪集團，發現涉案集團自2020年初起利用至少136個本地銀行戶口，處理合共超過25億元懷疑犯罪得益；當中包括最少40宗來自求職、電話及投資騙案的詐騙款項，最大一宗騙款涉及一名約30歲女受害人，她損失超過600萬元。財富情報及調查科探員昨日（7日）展開拘捕行動，在全港多區以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪，拘捕包括集團骨幹成員在內共16人。



警方財富情報及調查科財富調查組高級督察黃首洛於今日（8日）下午記者交代案件，指自今年1月起，財富情報及調查科探員透過情報分析及追蹤騙案的資金流向，發現有最少40宗騙案的犯罪得益，分別存入本港多個銀行傀儡戶口，而相關的犯罪得益會經銀行轉賬，存入犯罪集團骨幹成員的銀行戶口，從而進行清洗黑錢。

根據調查，涉案集團自2020年起，以每個戶口大約1,000至2,500元的金錢利益，招攬傀儡開立銀行賬戶，並要求傀儡交出銀行網上登入的名稱、密碼及銀行卡，之後集團會利用求職騙案、電話騙案或投資騙案等手段，透騙受害人。受害人受詐騙後，根據騙徒的指示將款項存入犯罪集團所控制的傀儡戶口，當中涉及最少40宗騙案，而這些騙案發生於2021年4月至今年1月期間，涉及款項逾5,000萬元。

警方展示涉案犯罪集團清洗黑錢的流程。(蔡正邦攝)

一女受害人損失逾600萬港元

損失最大的一宗涉及電話騙案，案發於2021年9月，一名年約30歲女受害人收到聲稱速遞公司職員的電話，對方指她的包裹內有多張其他人的證件。電話之後轉駁到自稱內地官員的同黨，對方指女受害人干犯洗黑錢罪，女受害人於是按騙徒指示將約365萬元人民幣，轉賬到騙徒指定的一些銀行戶口內。之後女受害人多番追問騙徒之下，再將銀行賬戶名稱及登入密碼交予騙徒，再損失280萬港元。她兩次被騙損失逾600萬港元。

黃首洛續稱，當犯罪集團利用這些傀儡戶口收取涉案犯罪得益後，會經多次銀行轉賬，以逃避警方追查，將款項轉到犯罪集團骨幹成員的銀行戶口，進行清洗黑錢。亦有集團骨幹成員在短短數月內，經銀行自動櫃員機提取數百萬元懷疑犯罪得益。警方經深入調查，發現涉案犯罪集團自2020年1月起的兩年之間，最少使用136個銀行戶口清洗逾25億元懷疑犯罪得益。

財富情報及調查科於昨日展開代號「戰雷」的拘捕行動，搜查全港多個處所，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15男1女（介乎19至56歲），當中包括7名集團骨幹成員及9名傀儡戶口持有人。被捕人士分別報稱任職電腦技術人員、地盤工、清潔工及運輸工人等。警方稱行動仍繼續，不排除有更多人被捕。