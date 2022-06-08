行山婦紅雨下「龍珠瀑布」游泳遭洪水沖走失蹤　入夜搜救仍繼續

大埔橫涌石澗今日（8日）發生行山意外，於紅色暴雨警告生效期間，一名50多歲女子與男性友人行山時，疑被水沖走失蹤，警方、消防及政府飛行服務隊等多部門進行海陸空搜索搜索，惟至今仍未尋獲。消息指，兩人今早行至龍珠瀑布時更換泳衣於上址游泳，及後疑因在紅色暴雨下，洪水將女事主沖走。

多名女事主親友到現場了解事件，其中一名山友表示，女事主平日熱愛行山，今日原定相約5至6人一同行山，惟因天雨關係最後只有她與男性友人繼續前往，未料發生意外。



+ 6

現場消息指，失蹤女子姓鄧年約52歲，今早9時30分黃色暴雨警告期間她與一名男性朋友由新娘潭路出發行山，其間沿橫涌石澗澗邊前行，至龍珠瀑布時兩人更換泳衣於瀑布下的水潭游泳。惟其後暴雨警告於10時45分轉為紅色，至中午12時許，懷疑因暴雨下洪水湧至，女子被洪水沖走，其後不見蹤影。年約60多歲男性友人未有受傷，其後報警求助。

多名親友到場了解事件。（梁偉權攝）

女事主的同行男子於現場協助調查。（梁偉權攝）

警方、消防等多個部門接到場，包括出動消防潛水拯救車，政府飛行服務隊直升機等協助搜救，警方亦於下游位置以無人機搜索，暫時未發現失蹤女子蹤影，僅檢獲疑屬於女事主的背囊。入夜後搜救行動仍繼續。

女事主熱愛行山 擁十多年經驗

10多名女事主的親友下午到現場了解事件，其中一名山友表示，女事主已婚及育有一對子女，於五金公司任文職工作，平日十分熱愛行山，已有十多年經驗，與十多名山友感情要好，不時一同前往行山。山友又指女事主原定今日（周三）一行約6人同到上址行山，惟因天雨關係多人臨時取消行程，只餘下她與男性友人前往，未料發生意外。

橫涌石澗為本港九大石澗之一，為熱門遠足景點，石澗中有名為「三角瀑」瀑布、及高度近40多米的「龍珠瀑布」，吸引不少市民前往「打卡」。2011年龍珠瀑布曾發生奪命行山意外，一名27歲鄭姓男子獨自循「橫涌石澗」上山，抵達龍珠瀑布爬到瀑布10米高處時，疑跣腳失足急墮落水潭，頭部重創昏迷遇溺，送院後傷重不治。