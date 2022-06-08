紅雨下婦人墮橫涌石澗失蹤　疑被洪水沖走　消防及飛行服務隊搜索

紅色暴雨警告信號生效，今日（8日）下午12時39分，警方接報指一名年約50歲女子到大埔新娘潭遠足，其間意外墮下橫涌石澗，警方、消防等多個部門接到場，消防潛水拯救車及政府飛行服務隊人員亦到場搜救，暫時未發現失蹤女子蹤影。現場可見，上址水流湍急，婦人可能被大水沖走。



失蹤女事主親友到場了解。（楊嘉朗攝）

女事主的同行男子於現場協助調查。（梁偉權攝）

消息指，失蹤女子年約50歲，今早10時許、黃色暴雨警告期間與一名男性朋友由新娘潭路出發行山，其間沿橫涌石澗澗邊前行，其後在龍珠瀑布附近的水潭游永︳惟其後暴雨警告於上午10時45分轉為紅色。至約12時許，懷疑因暴雨引發洪水湧至，女子被洪水沖走，其後不見蹤影。其同行的男性友人則無恙。

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事發地點橫涌石澗為本港九大石澗之一，是熱門遠足路線。石澗有瀑布觀賞，吸引不少市民前往「打卡」遊玩，當中以龍珠瀑最為著名。2011年龍珠瀑曾發生奪命行山意外，鄭姓男子獨自循「橫涌石澗」上山，抵達龍珠瀑布爬到瀑布10米高處時，疑跣腳失足急墮落水潭，頭部重創昏迷遇溺，送院後傷重不治。

▼6月8日 本港迎來今年第二場紅雨▼



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受低壓槽相關的雷雨區影響，本港今日（8日）迎來大驟雨及強烈狂風雷暴，天文台在上午10時45分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。在上午約10時半，長洲更有水龍捲報告。