布偶貓「Milkshake」大帽山走失11小時　熱心網民合力尋回無恙

一頭名叫「Milkshake」的布偶貓，其主人昨日（12日）下午帶同牠前往大帽山遠足時突然走失。其女飼主於兩小時後在社交媒體FACEBOOK發帖求助，希望有網民發現貓咪下落。有網民連夜自發搵貓，冒著大霧大雨登山，互相照應。他們帶備頭燈、電筒、繩索以及貓籠，希望在短時間內尋獲貓蹤。直至今日（13日）凌晨約2時半，Milkshake終安全返回主人身邊。據了解，飼主將尋貓的「薄酬」，捐予動物組織「毛孩守護者」。



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逾20名熱心網民，與貓主人連夜在山頭上尋找「Milkshake」。其中一名貓義工關先生表示，眾人發現Milkshake時，一直在後面追，人與貓之間大約相距30米。但人越追、貓咪越走，眾人不知所措，「人多意見多」，而當中有尋貓經驗的關先生決定拿主意：「大家信我一次!」他稱，貓咪會「你越追佢越走」，不如留低主人一個，教她如何使用捕籠。

最終，Milkshake乖乖的返回主人身邊，主人則依照關先生所教，立即將Milkshake抱入捕籠內，其他人則隨後協助將Milkshake連籠帶貓送回路面。他還叮囑貓主「返到屋企先好拆索帶拆籠，慢慢先還返個籠畀人，唔好即場拆，如果唔係盞走多次貓!」而貓貓亦相當精靈，無傷無恙。Milkshake為一頭白色的布偶貓，4歲。關先生亦指出，布偶貓在野外時間長的話，必死無疑，「如果係唐貓都仲有少少野外求生意識」。

由於半夜三更，有駕車前來的人，分批將在場熱心市民載回家。據關先生了解，由於貓主願意出1萬元「薄酬」予協助尋找的人，在場人士經商量後，決定將該1萬元捐贈給動物組織「毛孩守護者」。

「Milkshake」在昨日（12日）下午3時左右，在大帽山走失，同日下午5時，其飼主在FACEBOOK群組「天下貓貓一樣貓群組」內發帖文及附有貓咪近照：「頭先喺大帽山同個女 走失咗，搵咗兩個鐘搵唔到而家返屋企換件衫再去搵過。希望有心人搵到可以聯絡我，薄酬。佢叫Milkshake」。網民見狀幾乎一面倒狂罵女飼主：「仲返屋企換衫 你唔X係啊嘛…無腦學咩人養貓」、「行完山咁攰，瞓醒先搵啦！」、「根本唔應該帶去行山，害死隻貓」、「帶主子行山，跟本就係炫耀自己同危險動作」、「家貓去到陌生地方就會不安，放繩佢一定會高速亂竄，主人根本冇可能追到」......