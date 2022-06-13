吊船兩死工傷｜屋苑住戶感痛心　願捐款助遺屬﹕幫得幾多幫幾多

西半山干德道聯邦花園倫敦閣發生吊船墜毀的工業意外，兩名負責檢驗吊船的工人連人帶船墮地身亡。屋苑住戶對意外大為震驚，亦對兩名工人不幸喪生一事感難過。有屋苑住戶知悉兩死者為家庭經濟支柱後，痛心不已，遂聯絡相熟住戶，打算籌款助遺屬渡過難關，「幫得幾多幫幾多」。



兩名工人墮下當場死亡。（讀者提供）

居住於維也納閣的住戶譚女士指，今晨家傭的社交群組流傳事故的照片，因而知悉有工業意外發生，後來獲悉兩名身故工人俱為家庭經濟支柱，家人依賴兩人的工作維生，感到「好唔開心」，她切身處地指﹕「自己都係媽媽，想像唔到如果我爸爸或者老公有事，我都好難接受呢樣嘢」。

她打算透過工權會捐款約五位數字助遺屬渡過難關，約有7至8名相熟住戶亦有相同打算。她坦言雖然個人的力量微薄，但「幫得幾多幫幾多」，稍後亦會主動聯絡其他住戶，鼓勵大家盡一分力幫助兩死者的家人。

倫敦閣一名男戶主亦有到場了解事件，認為事故不幸導致兩名工人喪生，「遇難者都係為屋苑、大廈服務，見到發生事件都係非常之難過」。他指大廈管理公司沒有就吊船工程通知業主及住戶，包括沒有張貼通告，對管理公司或業主立案法團的處理方法，感到難以理解。

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