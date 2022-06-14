童黨21巴掌摑｜警方拘涉案5女　包括帶頭大家姐　最小12歲

警方偵破荃灣童黨連環掌摑女童集體欺凌案，周二（14日）舉行記者會交代案情，案中被欺凌女童最少被摑30巴掌。而被捕的5名涉案少女（12至19歲），涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」正被扣查。消息稱指，被捕者包括帶頭欺凌的「大家姐」，他們讀不同學校，並無黑社會背景，與受害人在網上認識，她們因在網上言語爭執，便約女受害人到荃灣動私刑。



消息稱，被摑的12歲女童，為小六學生。而被捕的5名少女，全部為中學生，其中一人12歲，兩人14歲、一人15歲、一人19歲，她們分別在元朗、黃大仙、沙田、上水等地就讀中一至中五級。傳聞的「大家姐」為中二女生。

荃灣警區反黑組主管葉朗軒講述案情。（陳傲淇攝）

警方指連環掌摑30巴掌

警方荃灣警區反黑組主管葉朗軒高級督察，周二舉行記者會交代案情時透露，被摑女童與被捕的5人於今年一月在網上認識，之往曾相約出來見過幾次面。網傳短片拍攝到女童在荃灣區一唐樓的天台被眾女童連環掌摑後，翌日女童的父親到元朗警署報警。案件交由荃灣警區反三合會行動組跟進。

警方於周一(13日)及周二(14日)分別在荃灣、黃大仙及上水，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕5名少女(12至19歲)。5人均是學生，並無黑幫背景，現正被帶署扣查，警方相信女童被掌摑30巴掌，欺凌原因僅是網上爭執。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

事發於上周六（11日），12歲女童被帶到聯仁街一舊樓天台被多名女子連環掌摑。翌日，父親察覺女童有異，了解下揭發事件，陪同前往元朗警署報警。據悉，被欺凌12歲女童為雙非兒童，日前在內地居住時，多次在網上「撩交打」，得罪了童黨頭目「大家姐」，事件曝光後，涉案5名女童一度「潛水」。