警破10宗網上刷單騙案涉款190萬元　9男女提供傀儡戶口被捕

網上刷單騙案停不了，警方偵破10宗案件拘捕9人。警方調查發現，騙徒製作虛假網購平台，聲稱點擊網站購物可賺取佣金，之後要求事主轉帳至指定銀行戶口「刷單」，騙徒收款後失去聯絡，案中受害人損失1萬元至85萬元不等。警方昨（15日）在全港多區以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕7男2女，他們涉及10宗共190萬元的「刷單」抽佣求職騙案，涉嫌向犯罪集團提供傀儡戶口，所有人已獲保釋候查，不排除有更多人被捕。



灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德督察，今日（16日）早上交代案情。（黃偉民攝）

灣仔警區重案組第2隊主管盧偉德督察，今（16日）早上交代案情指，警方昨（15日）進行代號為「衝霄」的反科技罪案及搵快錢拘捕行動，在全港多區以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕7男2女（介乎18至55歲）。被捕人與10宗刷單抽佣求職騙案有關，他們均持有本港身份證，報稱是運輸工人、廚師、餐廳經理、售貨員及無業人士等。

盧偉德指，該10宗刷單抽佣求職騙案，涉款約190萬港元，損失由1萬元至85萬元不等。警方調查發現，受害者於手機、網上社交平台及即時通訊軟件，接獲訊息指招聘刷單員，列明工作是高佣金、不需要特別學歷及經驗，更可以在家工作用作招徠。騙徒會預先製作虛假的網上購物平台，將網址傳送予受害者，該平台有貨物圖片、金額及可賺取的佣金。

之後，騙徒會稱事主可以透過購物賺取佣金，聲稱點擊貨物圖片就可以賺佣金，而有關戶口內有資金，並指受害者可以用款項「刷單」，讓事主誤信自己能賺取佣金，其實有關數字並非真實。騙徒更會於初期將佣金，存入受害者的個人銀行戶口，再說服對方進行更高價值的刷單任務。有關任務需要受害者將錢，存入騙徒指定的傀儡戶口，而騙徒收款後會失去聯絡。

警方經調查後鎖定9名涉案人士，他們涉嫌向犯罪集團提供傀儡戶口，所有被捕人已獲保釋候查，警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。盧偉德指，如果市民發現僱主，要求自己開工前提交保證金或預先交出費用。另外如發現招聘告示無任何公司背景，只是留下社交平台帳號，市民更應該小心受騙。最後市民如有懷疑，應致電「防騙易熱線 18222」或報警求助。

警方提醒市民不應該借出個人銀行戶口，或者出售他人賺快錢。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部份、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。 一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。