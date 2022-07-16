MIRROR演唱會︱實名制難杜絕黃牛　粉絲建議借鑑日韓演唱會做法

黃牛炒賣門票一向為人詬病，人氣男團MIRROR及藝人Tyson Yoshi紛紛將演唱會門票以實名制以抵制黃牛，可惜成效不彰，因為黃牛黨轉用網上排隊代購手法，突破了實名制。曾多次在海外購買演唱會門票的BTS資深粉絲，向《香港01》推介日本、韓國兩國打擊炒賣門票的經驗，並指兩國從實名購票方式到驗證手法都比香港嚴謹和公平。

消委會較早前指出，今年首5個月接獲涉及食肆及娛樂公開表演投訴中，關於不滿銷售手法的比例大增，比過去3年的總投訴數字還多出近4成，又提醒網上代購門票，或不受《商品說明條例》保障，希望消費者購買前要三思。



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日韓均推實名制多年 另加抽籤更公平

韓國男團防彈少年團BTS資深粉絲Santy分享打擊炒賣門票的經驗。2019年BTS曾到香港舉行演唱會，選址在亞洲國際博覽館 Arena舉行，雖然沒有實名制，不過公開發售門票數量較多，約3萬張，而且沒有限購數量，加上男團成為唯一的主辦方，不需留部分門票予贊助商，因此內部認購門票亦比較少，整體購票過程較順暢。

Santy亦曾參與包括韓國、日本、泰國舉行的BTS海外演唱會，她認為當中打擊炒賣門票經驗可供借鑑。她分享指，購票時需要透過官方粉絲程式 Weverse 內的會員制抽籤。購買者需要在指定日子前登記會員，並不是立即登記，便可立即抽籤。演唱會為劃一票價 ，售價約1千元港幣。購票分為三階段，第一階段為會員抽選、第二階段為會員預售、而第三階段則為公開發售。她直言「公道好多，我抽中就可以睇。」

韓國嚴打轉售門票 入場者扣手帶認證

韓國比香港更早推行實名制，購票者需要輸入全名、出生年月日等資料。演唱會場地設有身份認證攤位，開放時間由早上至開場前1小時 ，入場時需要核對身份，若是海外粉絲，只會承認護照，並核對樣貌，若成功認證，演唱會人員會為持票者扣上難以撕開的手帶作確認。相反，香港實名制早已被網民發現破綻，網上已有流傳，有成功購票的人希望讓票予「同名同姓」的人。

日本打擊演唱會「黃牛」更加嚴厲。主辦方規定，粉絲在抽籤購票時限買兩張，而且需要輸入同行人名字，系統會自動偵察，若同行人與購票人同一時間搶購同一場門票，將會被取消資格。會方亦會在場地隨機抽查持票人，若發現持票人與門票上資料不符，會被禁止進入演唱會場地。

本港演唱會門票在網上公開發售時，就算實名制亦難以杜絕黃牛搵食。因為黃牛會以「代購」形式向粉絲「埋手」，先收集粉絲姓名等個人資料，然後再代為搶票。Santy表示以往曾光僱「黃牛」代購服務，最終需支付比原價貴3倍多的價錢才購得一張門票。

記者早前在網上二手買賣平台，嘗試接觸「黃牛」賣家，當輸入關鍵詞後，就有多個搜索結果顯示，產品均標榜為不記名門票，每張門票索價1千至4千元，買家可選擇的演唱會日子多達幾天。惟沒有太多細節提供，例如行數及座位編號等資料則欠奉。記者向網上賣家表明有興趣購買時，對方即要求記者支付訂金，更重申不設退款。

消委會: 黃牛票或不受《商品說明條例》保障 鏡粉隨時錢票兩空

消費者委員會回應《香港01》查詢時指出，高度關注經網上代購演唱會門票問題，並指消費者付高價經轉售平台購買「黃牛票」，此舉變相助長炒風；又提醒消費者，若透過不知名的網上社交媒體代購，未必受現行《商品說明條例》保障，買家隨時錢票兩空。

消委會指平台資料標示不清晰及有遺漏，門票轉售平台普遍不會顯示門票的行數及座位位置、票面的標價、座位限制等資料。倘若門票寄失或送遞延誤，部分平台的條款及細則未有提及能否退款，以及責任誰屬。亦沒有門票寄失時的具體安排。消委會亦發現，部分平台雖然列出客戶服務熱線或電郵資料，但人員實測期間一直得不到回應，可見其客戶服務有形同虛設之嫌，反映與賣家有聯絡困難。

由於《商品說明條例》第2條對「商戶」一詞有清晰的定義。如某人以某公司的僱員身份向消費者售賣貨品，該人會被視為「商戶」，但如果某人以私人名義偶爾透過互聯網售賣貨品，不大可能被視為商業業務。換言之，有關交易未必被界定為消費者與商戶之間的交易，消費者未必受商品說明條例所保障。

據消委會資料顯示，接獲涉及食肆及娛樂公開表演投訴裏，關於銷售方法的投訴，2022年截至5月底，投訴個案達43宗 ，比過去3年的總和31宗，多出12宗，高出38.7%。