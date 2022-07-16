MIRROR演唱會︱鏡粉不惜花逾萬買黃牛票　學者: 屬飢餓營銷手法

本地人氣男團MIRROR演唱會將於七月底開鑼，當時一票難求，究竟「鏡粉」是如何千辛萬苦覓得一張飛？記者訪問兩位資深「鏡粉」，她們透露，經歷多次優先訂購的內部門票，仍然失敗而回，最終向「黃牛」入手，花費比原價多數千元。亦有人曾參加兩個寬頻計劃才換得門票。有學者表示，搶購門票體現出稀缺性原則的概念，贊助商推出購買電話月費計劃送票的銷售手法，是提供了一個 justification（理由）予消費者，為自己不理性消費提供「理由」。



鏡粉申請數張信用卡 爭取優先訂購仍落空

鏡粉Sandy表示，購票過程一波三折，早於4月尾「鏡圈」已收到消息，Citi The Club信用卡將推出優先訂票，她認為公布時間倉促，有鏡粉未能在限時內成功申請信用卡，例如因入息審批原因被拒，她本人雖然成功申請信用卡，不過仍然訂票失敗。

至5月中，虛擬銀行Mox Credit又推出優先訂票，Sandy再循此渠道訂購，不過到開售當天，Mox 的應用程式已出現「死機」情況，若沒有預先登錄帳户，記下虛擬信用卡號碼、安全碼等資料，亦不能成功購票。至於MIRROR官方歌迷會「MIRO」推出抽籤認購活動，名額只有2500名，在僧多粥少下，她與許多粉絲再次鎩羽而歸。

無計可施下，Sandy於是向「黃牛」購票，花約5千元買「頭場」，但現時仍未取票。她明白網上代購風險高，故曾與「黃牛」賣家制定交易合同，要求雙方一式兩份簽署，合同上列有交易時間、金額、身份證頭四位數字，以保障雙方。而Sandy 在取「黃牛飛」前，為了確保一定「有騷睇」，仍繼續求票，最後透過特別場公售的途徑成功買票。她表示兩場均會親自入場捧偶像。

全家總動員加入歌迷會排隊 追星熱情逐漸磨蝕

另一位鏡粉Samantha （化名）指，由一年前開始追星，會為偶像設計、自製、派發應援物。她明言，早前演唱會售票一事，令她的熱情開始磨蝕，「我真喺好嬲想脫粉」，當日她由早上10時，一直在電腦、電話前守候，直至晚上8時，足足等候10小時，嘆指「真喺好嘥時間，全日就睇住個網頁『重試中，3，2，1。』，我買唔到飛，唔開心到喊。」

她的丈夫早前更特意加入歌迷會，繳交會費，為太太抽籤，可惜無果。丈夫幾經辛苦，終在城市售票網購到兩張門票。「我明白要將門票留俾贊助商，但當鏡粉喺咩？得三成公售，實名制又點喎！」她認為，至少需要將公開發售門票由三成提升至五成。

去年曾花逾數萬元買兩年寬頻計劃 終換取數張門票

粉絲固然希望用正常途俓去購票，但一票難求，終究用高昂價格向「黃牛黨」買門票， Samantha指，上年MIRROR成軍兩周年演唱會，她曾瞞著家人，光顧相熟「黃牛黨」，用1萬2千港幣購入一張門票，比原價$1380 高出約8倍價錢。她續指「我上年仲幫兩間屋升級寬頻計劃，綁定2年，我奶奶仲問『點解個電視無端端有波睇？』」，最終Samantha 花費約2萬5千元，換取四張《網上行夢想系MOOV LIVE: Music On The Road》「六子」的音樂會門票。

Samantha曾替朋友向「黃牛」取《Chill Club音樂會》門票，結果見面後，就得悉賣家身份，是與贊助商有關的保險公司經紀，門票索價1千元至4千元。

被問到往後還會否像現時般支持偶像，她仍在猶豫說「唔知啊⋯⋯鍾意咗咁耐又唔甘心（無得睇）」，唯有捱貴票買「黃牛」，一睹偶像在台上的光彩。

學者指屬飢餓營銷手法 月費送票提供理由予不理性消費者

對於粉絲不理性搶購門票行為，香港中文大學商學院市場學系戴先熾教授表示，搶購MIRROR演唱會門票體現出稀缺性原則的概念，由於供不應求，消費者會抬高貨品的重要性，認定貨品比原本價值更值錢，「鐵粉」（忠實粉絲）亦會因為自身身份認同，因此願意花幾萬元買一張價值幾百元的門票。

例子就如蘋果手機以及奢侈品的營銷手法，只會放售小量貨品，甚至會標榜產品為「限量版」。若消費者希望成為第一批擁有的買家，就會不惜花重金、甚至通宵排隊購買。以上所述屬一種飢餓營銷手法，意旨製造供不應求的假象，以刺激消費者購買慾望。

至於有演唱會主辦商贊助商推出購買電話月費計劃，「免費」贈送演唱會門票。戴先熾教授認為此屬一個聰明的銷售策略手法。理性的消費者並不會貿然花巨額買一張門票，而這個手法就提供了一個justification（理由）予消費者，讓他們認為自己不是亂花錢。