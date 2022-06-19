小西灣追斬救護員｜母親指兒子用消費券買咳藥水飲致病情失控

柴灣小西灣邨情緒病患者追斬救護員事件，遇襲受傷的70歲母親為泰國人，對39歲姓王兒子昨（18日）晨病情失控險釀慘劇仍猶有餘悸，她慨嘆兒子年輕時誤交損友，染上吸毒習慣。政府消費券昨派發1000元尾數，兒子即購買大量咳藥水，結果「飲到癲」，做出追斬救護員的瘋狂行為，她希望兒子留院戒除毒癮，重過新生。



王婆婆身世坎坷，丈夫廿多年前過身，她靠在鵝頸橋下做小販養大三名兒子，其中二子（被捕男子）阿發早年誤交損友，吸毒、食冰及飲咳藥水樣樣齊，加上丈夫爛賭，輸了錢喜歡找阿發出氣，久而久之阿發腦部受損，因而得病致情緒有問題。

她表示，阿發昨取得1000元消費券後，狂飲咳藥水，出現神情異常，昨晨7時40分，她報警召來救護車安排兒子入院，救護員到場時，阿發並無異樣，但聲稱要洗個澡才入院，其後在房間換衫遲遲未出，王婆婆見救護員久等，於是催促，不料阿發情緒失控，從廚房取出菜刀，用刀柄擊打她的頭部。

被捕男子有飲咳藥水習慣。（陳浠文攝）

她又說，當時阿發又怒罵救護員，在屋內的救護員見勢色不對退至走廊，但兒子持刀追出，救護員循後樓梯逃去。她表示，兒子在醫院治療，可以隔絕豬朋狗友，不再吸毒，但一旦出院，很快又故態復萌，去年疑因推撞長者，被法庭判入獄個多月。

王婆婆雖然疼愛兒子，卻希望兒子長期被監禁，才有機會遠離損友重上正軌。阿發的胞弟亦直言，哥哥的病情反覆，不宜出院，他曾警告社工：「遲早會出事，只係唔知邊個唔好彩」，沒料一語成讖，昨即發生追斬救護員事件。