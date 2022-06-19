男子小西灣邨斬傷母親　到場救護員同被追斬

柴灣小西灣邨驚傳情緒病患者追斬救護員事件，瑞喜樓一名姓王（39歲）男子昨（18日）晨疑病發，70歲泰籍母親報警召來救護車安排兒子送院檢查，詎料突然遭「跳掣」兒子持刀襲擊受傷，王男餘怒未消，再企圖追斬在場等候的三名救護員，千鈞一髮間，一名署理高級救護員臨危不亂，用手捉緊王男的手臂，最終從刀口中檢回一命。王男涉嫌傷人被拘捕，他輕微受傷，與母親一併送院治理。



被捕男子姓王（39歲），報稱任職地盤工，與70歲泰籍母親及胞弟居住小西灣邨瑞喜樓一單位，對上還有一名胞兄，但已成家立室搬出。王男目前仍留院觀察，王母頭部被刀柄擊傷，敷治後已出院。據悉，王男有不良習慣，患情緒病超過十年。

據了解，王母發現兒子連日語無倫次，神情呆滯，擔心兒子病情惡化，報警召來救護車安排入院，三名救護員到場時王男並無異樣，但在房間換衫良久未出，王母於是催促，結果王男情緒失控，從廚房取出菜刀襲擊母親，救護員見狀躲避出走廊位置，殊料王男持刀追至，捉住一名署理高級救護員，舉刀劈斬之際，該救護員連忙捉緊王男的右臂制止，其後聯同兩救護員從後樓梯逃生，王男沒有追上而折返家中，警員到場將他拘捕。

網上瘋傳救護員被追斬

至昨深，網上已開始瘋傳有關事件，聲稱事發時有3名救護員接報到場，初時病者無異樣，聲稱入房換衫，10分鐘後步出，突然大叫「你哋3個係邊X個！做乜X嘢入嚟我屋企！」他衝入廚房取出菜刀，救護員見狀大叫：「主管，快啲走啦！」當3名救護員跑至升降機大堂，病者持刀追至，救護主管情急下舉手擋刀，當場血濺受傷，主管負傷與兩同袍沿樓梯逃命。貼文者又補充指，該名主管用直接壓法按住傷口，又着同袍逃命，並跑落樓同時解開衫袋，取出手機，通知控制室增援。

帖文又指，病者從17樓搭𨋢至3樓出𨋢，再往上跑擬阻截救護員離開，而該名救護主管跑至5樓進入其中一單位躲避，有住戶助其止血；其同袍則跑至6樓垃圾房暫避。未幾救護員聽聞有人大叫：「仲唔比(畀)我搵到你！」估計持刀男子追蹤到來，其時警員亦趕至，登樓經一番搜查，最終在住所尋獲持刀男。

事件引起網民議論紛紛，「師兄擋咗一下，有無受傷？」、「睇文字已經好心驚，希望主管早日康復，你地(哋)都要更加警惕保護好自己，我知呢啲都係廢話，但心真係離一離」、「完全想像到個畫面，好得人驚」、「令人尊敬的職業」。