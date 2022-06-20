元朗模範鄉回收倉4日兩度失火　上次波及車房燒毀逾千萬元絕版車

元朗模範鄉一回收場貨倉，上周四（16日）凌晨發生大火，並波及毗鄰車房，導致多輛經典絕版名車付諸一炬。及至今日（20日）凌晨4時半，該回收倉再度有鋰電池等物品起火，消防趕抵將火救熄。據了解，涉事回收場貨倉於上次火災後，仍有被燒毀的物品等候清理，詎料事隔僅4日，又再歷火劫。消防經調查後相信，上次被燒毀的電池因情況不穩而自然起火，並無可疑，火警中無人受傷或需要疏散。



▼ 上周四（16日）火警情況 ▼



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上周四凌晨4時許，上址回收場貨倉起火，逾兩小後才救熄，期間波及毗鄰一車房，場內約22輛車均全數報銷，大部分為客人寄放作維修改裝，其中過半數為「Japanese Domestic Market（JDM）」、即只供日本國內販售、極受愛車人士歡迎的經典舊車款。當中包括一輛「東瀛戰神」日產GT-R R34 V-Spec II車款，價值逾百萬元；另外亦有三菱EVO IX及EVO X、本田FD2及S660及保時捷等跑車，負責人林先生估計損失過千萬元，慨嘆：「咁多年積積埋埋嘅心血一鋪清袋！」

▼上周四（16日）被火警波及車房慘況 ▼



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