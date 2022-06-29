葵涌道致命車禍｜疑九巴突停路中釀三車相撞　巴士車長涉危駕被捕

葵涌道昨日上午（28日）11時許，發生一宗致命車禍，意外涉及兩輛貨車及一輛九巴。其中，一輛雙層巴士疑突然在中線停下，尾隨一輛中型貨車見狀收慢，惟一輛輕型貨車後至，收掣不及硬撼中型貨車的尾板，右車頭撞至扁塌，46歲男司機被困駕駛座，由消防員救出，惟送院後不沿。警方指，涉事的52歲巴士司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。據了解，涉事巴士為九巴30X線。



警方更罕有地發出新聞稿，譴責涉案司機駕駛行為不負責任：「警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。」

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警方表示，正調查昨日（6月28日）上午在葵涌發生的致命交通意外，意外中一名46歲姓彭男子死亡。上午11時13分，一名52歲姓唐男子駕駛巴士、一名72歲姓梅男子駕駛中型貨車、及該名46歲姓彭男子駕駛輕型貨車，沿葵涌道往荃灣方向行駛，當駛至近港鐵荔景站對開時，據報巴士司機因處理乘客問題而停車，尾隨的中型貨車收慢，但輕型貨車懷疑收掣不及撞向中型貨車，中型貨車再撞向巴士。

該名輕型貨車司機被困車內，由消防員救出。他腳部嚴重受傷受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院救治，於下午12時34分被證實死亡。該名中型貨車司機及一名54歲巴士男乘客受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

該名巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請致電3661-1348或3661-1300與調查人員聯絡。