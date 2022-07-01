大停電｜事隔10日元朗電纜橋未移離明渠　遇8號風球半浸水中

元朗朗屏中電電纜橋上周二（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，電纜橋燒毀後「V」字形倒塌於元朗明渠，中電早前已與政府部門商討後，計劃於一周內移走電纜橋，但至今事隔10日仍未完成移除。

適逢強烈熱帶風暴「暹芭」正逼近本港，天文台亦於晚上7時10分改發8號風球。《香港01》今日傍晚於元朗明渠視察，明渠於暴雨過後水位升高，半截電纜橋浸於水中，工人亦暫時停工。



元朗明渠今午於暴雨過後水位升高，半截電纜橋浸於水中。（王譯揚攝）

記者今午於現場所見，本來呈「V」字形斷開的電纜橋，其中一邊被鋸成兩段，平放於明渠，橋底浸於水中，另外一截電纜橋則仍然呈傾斜狀，底部裝有支架用作承托。另外日前駛入明渠進行工程的挖泥車及吊臂車已經駛走，現場亦有不少工具包括鐵架及鐵馬等浸於水中。《香港01》正向中電及渠務署查詢。

強烈熱帶風暴「暹芭」逼近本港，多區出現狂風驟雨，其中元朗區於下午1時45分至2時45分，錄得3至20毫米雨量。天文台於下午3時15分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時15分取消。天文台其後於晚上7時10分改發8號東南烈風或暴風信號，預料會在明早5時前維持。

渠務署早前表示，署方已與中電就電纜橋清理事宜協商，又指元朗主明渠是主要水道，為免阻塞水道，中電有必要清理電纜橋，並指中電已制定暴雨時的應變措施，如天氣許可，中電預計一星期內清理電纜橋，渠務署會密切留意天氣狀況及元朗明渠的排水情況。