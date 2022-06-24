大停電｜電纜橋倒塌元朗明渠　涉阻塞主要水道　中電預一周內清理

元朗朗屏中電電纜橋周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電。中電經緊急調配電力，周三（22日）上午已恢復電力供應。今日（24日）仍有大批工人在朗屏電纜橋掘地鋪電線搶修。

有中電職員向《香港01》透露，周四（23日）渠務署以電纜橋阻塞元朗主明渠為由，要求3日內移除電纜橋。該職員認為短時間內要移除電纜橋，恐妨礙搶修進度，亦影響調查事故成因。

渠務署回覆《香港01》查詢時指，已與中電就電纜橋清理事宜協商，強調沒有規定中電必須於3日內移除電纜橋，並指中電預計一星期內清理電纜橋。本報已向中電查詢事件，但暫未獲回覆。



有中電職員向《香港01》報料指，周二發生電纜橋事故後，維修工人已即時緊急維修，但周三（23日）卻有渠務署前線職員通知中電，指渠務署認為朗屏電纜橋是障礙物，會阻塞及影響主要水道（元朗主明渠），並指雨季來臨會引致水浸，要求中電於3天內移除電纜橋，否則署方會根據香港法例第446章自行清理電纜橋。

該中電職員引述渠務署職員說法，指如有暴雨，朗屏電纜橋一帶的元朗主明渠水位會上升，當水位上升到一定高度，下游近山貝河的充氣尼龍壩就會自動排氣降下，以便上游洪水排至下游，避免水浸。由於電纜橋失火後，倒塌在元朗主明渠上未有移除，一旦遇上暴雨，署方無法將尼龍壩排氣洩洪，擔心會引起水浸，故渠務署要求中電盡快移除電纜橋。

然而，該中電職員認為朗屏電纜橋的搶修工程仍在進行中，短時間內要再移除電纜橋，恐怕會妨礙搶修進度。再者，政府已責成中電事發3日內提交初步報告及14日內交詳細報告，該職員認為現時移除電纜橋或會影響調查事故成因。記者詢問該職員有否向署方反映憂慮，該職員指已表達其立場，而署方亦將安排Zoom會議商討事宜。

+ 1

渠務署回覆《香港01》查詢時指，該署已與中電就電纜橋清理事宜協商，並強調沒有規定中電必須在3日內移除朗屏電纜橋。渠務署表示，元朗主明渠是主要水道，為免阻塞水道，中電有必要清理電纜橋，並指中電已制定暴雨時的應變措施，如天氣許可，中電預計一星期內清理電纜橋。渠務署會密切留意天氣狀況及元朗明渠的排水情況。

翻查資料，渠務署因應新界北部和西北部不少排水道受後海灣被污染潮水的影響，要處理排水道上游受污染的水流，以及解決受污染潮水倒灌的問題。渠務署於1992年在元朗主明渠安裝「充氣尼龍壩」，潮漲時，尼龍壩可充氣達至所需高度以阻截受污染的潮水倒灌；但當上游有大量雨水流入，尼龍壩則可放氣讓雨水排進大海洩洪。同樣，尼龍壩亦設旱季污水截流設施，將上游的污水引回污水收集系統。