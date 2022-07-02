暹芭風球│飛行服務隊闖風眼營救　3船員抓欄杆自救　同事或被沖走

香港西南面今早（2日）發生沉船意外，一艘內地工程船於颱風「暹芭」風眼附近、距離香港西南面約160海里（大約300公里）斷開兩截傾側，約30名船員棄船逃生，政府飛行服務隊出動，救起3名船員送院。獲救船員透露當時要抓緊欄杆才不致墮海，其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。

飛行服務隊總監胡偉雄表示，第一隊人員到場時，發現意外工程船已斷開兩截，而且船上的救生艇仍未及降下，可見當時情況十分危急。另外因今早現場天氣惡劣，附近有多個風力發電場，令搜救危險性及困難大增。



工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

涉事內地註冊工程船「福景001」，船長204米，事發時載有共30名內地船員。船隻今早於香港西南面約160海里的內地水域發生事故，須棄船及撤離船上船員並要求緊急救援。香港海上救援協調中心（中心）今晨接到廣東救援協調中心通知後，協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。

獲救船員：船身嚴重傾側及斷裂

政府飛行服務隊指據3名獲救船員透露，由於當時船身已嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。由於失蹤人數眾多，另外2架次亦即將出動進行搜救，在入黑前儘量擴大搜索範圍。

飛行服務隊總監胡偉雄（右）表示，意外現場鄰近「暹芭」風眼附近，今早出動時天氣情況最為惡劣。（資料圖片）

總監：搜救過程困難 需避開附近風力發電場

飛行服務隊總監胡偉雄表示，意外現場鄰近「暹芭」風眼附近，今早出動時天氣情況最為惡劣，機隊前往現場期間遇到迎頭雨及強大氣流，阻礙人員視野及令飛機續航距離減少。另外人員於到場後，方知附近有多個風力發電場，包括多個豎立於水面的大風車，高度最高達500呎，機隊需要小心避開障礙才能抵達事故現場，令危險性及搜救時間大增。

一名相信是船員的男子坐輪椅被推入急症室病房，有警員在房內調查，據悉因是內地船員故手續較複雜。

船上救生艇未及降下

胡偉雄指，第一隊人員到場時，發現意外工程船已斷開兩截，船頭一截沉沒，突出的船尾亦不斷下沉，而且船上的救生艇仍未及降下，可見當時情況十分危急，人員當時盡快救起所見到的3位船員。胡偉雄稱現時飛行服務隊的搜救仍在進行中，目前風力稍為緩和，但由於天色開始入黑，亦令搜救增加危險性。