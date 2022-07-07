港珠澳大橋城巴縱火案　被捕清潔工報稱因一時貪玩

港珠澳大橋香港口岸一輛城巴今晨被緃火，車頭及車身燒毁。一名清潔工涉嫌縱火被捕。消息稱，被捕清潔工聲稱因一時貪玩縱火，現被警方扣留調查。案件交由大嶼山警區重案組跟進，火警中沒有人受傷，現場毋須疏散。



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消息稱，被捕男子姓鍾（29歲），為旅檢大樓外圍及場地的清潔工人。城巴自今年4月1日起因為疫情關係，已停止營運港珠澳大橋香港口岸的線路，被縱火的城巴停泊在上址交匯處多時，平日沒有鎖門。

警員到場調查翻看閉路電視，見到鍾男今（7日）上午推開巴士門上車，期間把玩軚盤及座椅，並用自已攜帶的打火機燃點軚盤控制桿，火勢迅速蔓延，他立即離開巴士。警員到場找到正在等收工的鍾男及將其拘捕。

事發今日（7日）早上約7時半，大嶼山順行路港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處，一輛雙層城巴起火，冒出大量濃煙，消防員到場將火救熄，發現起火原因有可疑。現場可見，肇事城巴嚴重焚毀及上下層的擋風玻璃爆裂，下層車頭位置亦付之一炬。

城巴發言人回應事件表示，今日（7日）上午約7時半，城巴收到通知一輛停泊在港珠澳大橋香港口岸巴士站的無載客城巴起火，職員前往現場了解事件前，消防員已將火救熄，事件中無人受傷。據了解一名於鄰近工作的清潔工人涉案，城巴指對事件表示關注，並強烈譴責有關縱火行為，會配合警方調查。