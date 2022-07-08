林青霞豪宅三級火｜飛鵝山$11億「超級堡壘」失火　消防疏散20人

飛鵝山發生豪宅三級火警。凌晨零時許，據報安達臣道9號至11號一間獨立屋突然起火，現場濃煙密佈，火勢相當猛烈。消防接報趕至現場，派出兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，同時協助18人疏散到大門外暫避。現場初步消息稱，沒有人受傷。惟至凌晨1時半仍未救熄。及至凌晨1時43分，消防將火警升為三級，「加碼」至3條喉及3隊煙帽隊救火。據悉，涉事豪宅為著名影星林青霞擁有。



據了解，現場豪宅由一間公司登記持有，事發時戶主不在家。獲疏散約20人均為豪宅內的傭工或司機。記者到達現場採訪時，原本在豪宅門外的保安員，立即帶同多頭狼狗返回大閘內，以免被拍攝到。

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根據傳媒較早時的報道指出，安達臣道9號至11號地段上的獨立屋，為著名藝人林青霞及其家人所擁有。該地段由數間獨立屋組成及相連，佔地5萬多平方呎，屋頂設有網球場、屋內有泳池、健身室、圖書館等，單是花園已佔了3萬多呎。另有傳媒報道，上述建築物耗資億元建造，外圍設有高牆及大閘、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，被譽為「超級堡壘」，此外，更有24小時保安員駐守，並育10多頭狼狗協助巡邏，保安相當嚴密。

據報道指，林青霞與家人早前住在附近的飛鵝山道8號豪宅，但於2012年時，其鄰居遭到賊人潛入「光顧」。為求住得安心，其丈夫邢李原隨後斥巨資，以逾億元價錢購入安達臣道9號至11號地皮，再以數億元興建「堡壘」，並於2014年將豪宅送贈予林青霞，作為其60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物。根據推算，現時上述豪宅市值已逾11億港元。

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