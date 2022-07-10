大埔昌運中心女子自縊身亡事件，揭露一宗人間悲劇，33歲姓魏女死者與與丈夫新婚僅3個月，同居昌運中心富昌閣一單位，兩口子還沐浴在新婚喜悅之中，殊料天意弄人，丈夫昨晚踢波時心臟病發猝逝，魏女頓失所愛悲痛欲絕，在愛巢吊頸身亡，留下遺書訴說失去丈夫、 失去生命方向。



據悉，魏女為內地人，持雙程證來港，與丈夫新婚3個月，一年前開始同居於上址，膝下無兒女。其丈夫姓陳（34歲），昨晚9時許相約中學同學到大埔運頭角遊樂場足球場踢波，落場將近20分鐘即晚上10時許，突然在場內倒地，陷入昏迷。陳男被送往大埔那打素醫院搶救，惜告不治。

愛夫命喪猶如晴天霹靂，對魏女打擊甚大，她自殺前留下遺書，內容指丈夫猝然離世令她頓失生命方向。據了解，事件由死者丈夫哥哥及大嫂揭發，二人昨晚送魏女回家後，家中大門沒有上鎖。至今早9時許哥哥前往探望，打開沒上鎖的大門進內發現魏女於廁所浴缸上的鐵通，用尼龍繩上吊自殺身亡。

專家提醒:勿獨自面對至愛離世困局

對於有新婚婦人在丈夫猝死翌日自縊亡，家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，伴侶的離世對人的打擊最為嚴重，而涉事夫婦年紀尚輕，且是新婚不久，正處最甜蜜、開心的人生階段時，丈夫卻遭逢不幸，妻子遭受嚴重打擊，可能會情緒失控，胡思亂想，甚至會做出失去理智的行為，最終引發悲劇，事件令人痛心。

他續指，當有親人、伴侶離世時，不宜獨自一人面對。他建議家人應循情緒及實際需要這兩個方面提供支援，幫助當事人度過難關。情緒方面，陪伴當事人生活數天，讓對方有情感宣洩的渠道，可助其情緒穩定；而實際需要上，例如為當事人打點生活所需，購買日用品及清潔住所等，亦有莫大的幫助。

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