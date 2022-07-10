大埔男子踢波猝死妻自縊亡　親友球場路祭悲痛落淚

大埔一名年輕男子遭逢死劫，踢足球時疑心臟病發猝死離世，其新婚3個月的妻子一夜間頓失摰愛，於無盡悲痛中選擇了結生命，翌日被揭在家中上吊身亡。夫婦的親友今午（10日）重回足球場路祭，神情哀慟。有專家形容事件令人痛心，指伴侶離世的打擊極為沉重，親友可提供情緒及實際需要的支援以助度過難關。



據了解，從事銀行業的姓陳（34歲）男死者與姓魏（33歲）內地妻子相識一年，現定居大埔昌運中心。今日下午5時許，夫婦的親友到大埔運頭角遊樂場足球場進行路祭儀式，他們放下燒肉、巨無霸等祭品，並以鐵桶焚燒冥鏹及上香致祭。眾人難掩哀傷之情，其間有長輩抱頭痛哭，需他人安慰及攙扶。他們逗留約10分鐘後便離開。

現場消息指，男死者過往就讀大埔區一中學，與一眾舊生為波友，定期於周五、周六相約運頭角遊樂場足球場踢波。死者身材較肥胖，疑患有心臟病，昨晚（9日）9時許踢足球時暈倒，其間額頭撞傷流血，同行波友亦曾為其急救，可惜救護員將他送院後仍告不治。

專家提醒:勿獨自面對至愛離世困局

對於有新婚婦人在丈夫猝死翌日自縊亡，家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，伴侶的離世對人的打擊最為嚴重，而涉事夫婦年紀尚輕，且是新婚不久，正處最甜蜜、開心的人生階段時，丈夫卻遭逢不幸，妻子遭受嚴重打擊，可能會情緒失控，胡思亂想，甚至會做出失去理智的行為，最終引發悲劇，事件令人痛心。

他續指，當有親人、伴侶離世時，不宜獨自一人面對。他建議家人應循情緒及實際需要這兩個方面提供支援，幫助當事人渡過難關。情緒方面，陪伴當事人生活數天，讓對方有情感宣洩的渠道，可助其情緒穩定；而實際需要上，例如為當事人打點生活所需，購買日用品及清潔住所等，亦有莫大的幫助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288