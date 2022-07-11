元朗家貓慘遭私家車撞斃　全城緝兇疑尋獲涉案車　警拘43歲男司機

元朗有家貓慘捱私家車撞斃，貓主震怒將閉路電視片段放上網緝兇，警方今日（11日）成功拘捕一名男司機，涉嫌與案有關。據了解，私家車撞斃家貓時，車主疑因事被其他執法部門扣查，料與案件無關，警方追查後鎖定涉事司機，並將一名姓薛（43歲）男子緝捕歸案，據悉他報稱任職裝修工人。

同時，該段閉路電視片段於網上瘋傳後，引起眾怒，網民誓要追查涉案私家車的下落。最終於今午3時許，有網民發現在元朗大球場對開，有警員截查一輛停泊在雙黃線的私家車，疑似是涉案車輛，其後亦有拖車到場將私家車拖走扣查。



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案發時間為本月7日下午約3時，報案人為一名姓唐女子（65歲），為涉事貓主。據報一輛私家車（車牌XZ 4**9）於元朗欖堤東路，撞倒一隻貓後沒有停車，貓隻當場死亡。案件交由新界北總區交通部交通意外調查組跟進。警方今日（11日）下午在元朗警署以涉嫌「不小心駕駛」、「交通意外後沒有報警」和「交通意外後沒有停車」拘捕一名姓薛（43歲）男司機，懷疑與案有關。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

警方強調，根據於2021年11月07日生效的《2021年道路交通（修訂）條例》（《修訂條例》），如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到傷害，司機必須停車，並須向警務人員或有合理理由提出要求的人提供包括姓名和地址的個人資料，否則須在24小時內盡快報警。違例者可處罰款10,000元和監禁12個月；而沒有提供個人資料且沒有在意外發生後24小時内報警，則可處罰款 25,000元和監禁6個月。

警方絕不容忍任何罔顧法紀或危害其他道路使用者安全的駕駛行為，必定嚴正執法。警方呼籲，市民如有相關資料提供，請與新界北總區交通部聯絡（電話3661 3800）。

修例逾半年 32宗個案撞動物後沒報案

警方又指， 自《修訂條例》生效起至2022年6月30日，警方共收到129宗駕駛者駕駛時撞到指明動物的報告。在同一時段內，警方共接收到32宗涉及撞到指明動物後未有報警的案件。由於案件仍在調查中，警方現無相關檢控數字提供。