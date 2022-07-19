警拘10男　涉網上煽惑他人買賣銀行戶口洗黑錢

警方近日留意到有犯罪分子在社交平台利誘市民賣出銀行戶口，作洗黑錢用途。財富情報及調查科採取「放蛇」行動，與買家相約交收賣買戶口，並在昨日起在各區拘捕10名本地男子，涉嫌「」罪。有見及此，警方正式展開「守戶者聯盟」反洗黑錢宣傳月，向市民宣傳「唔租唔借唔賣」銀行戶口。



財富情報及調查科總督察鄭思為表示，警方處理各種洗黑錢及詐騙案件期間，發現大部分涉案銀行戶口持有人，均被金錢利誘而出售個人銀行戶口，買賣傀儡戶口。警方亦發現網上不時有人發布帖文，招攬市民借出或賣出戶口，換取金錢酬勞。買家得手銀行戶口後，會立刻轉手交予犯罪集團，用以收取詐騙款項，或清洗犯罪得益。

財富情報及調查科展開代號「金盤」行動，進行網上巡邏，並派員「放蛇」，僑裝有興趣的賣家，出售銀行戶口。一連兩日（18至19日）在各區以「煽惑他人犯洗黑錢 」罪拘捕10名本地男子，年齡介乎21至31歲，當中被捕人職業報稱為無業、學生、私人救生員及運輸工人。所有被捕人仍被拘留調查中。

警方會繼續追查，曾牽涉與被捕人交易的記錄方向，曾出售戶口予被捕人的戶口持有人，以及背後利用有關戶口的犯罪集團成員。警方不排除稍後拘捕更多人。據悉，買家成功收購戶口後，獲得報酬一千至幾千元不等。警方呼籲，市民借出或售出戶口時，無論戶口持有人和不法分子相識與否，戶口一旦用作「洗黑錢」用途，持有人已干犯相關罪行。

騙徒手法層出不窮 酒店禁錮受害人逼使交出戶口

財富情報及調查科總督察陳仲欣指，在網上招攬收賣戶口屬「明買明賣」，騙徒亦會包裝成求職陷阱，要求有意應徵工作的求職者，交出銀行戶口，或按指示到銀行開設戶口。騙徒更會標榜提供「包食包住」的機會，實則為帶求職者到酒店禁錮，期間藉機利用戶口滙出滙入款項。另一手法為「網上情緣」，犯罪分子與受害人網上結識後，發展成網上情侶，再獲取信任，要求受害人開設戶口，聲稱作投資，最終戶口淪為「洗黑錢」之用。

【 反洗黑錢月 • 唔租唔借唔賣呀】短片截圖 （網上截圖）

警方即日起展開「守戶者聯盟」反洗黑錢宣傳月，期間會舉行研討會及講座，宣傳「唔租唔借唔賣」的訊息，呼籲市民不要將銀行戶口、証劵戶口、儲值支付工具戶口，租出借出賣出給陌生人，處理來歷不明款項。

警方重申，洗黑錢是嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25(1)條的規定，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，即屬犯罪。最高刑罰為罰款港幣5百萬元及監禁14年。