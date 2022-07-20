中五生向平機會投訴髮禁涉性別歧視　蔡若蓮稱有指引學校可處理

東華三院黃笏南中學一名中五男生，昨日（19日）在網上發佈片段，講述自己因留長頭髮被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學。其後他向平機會投訴「髮禁」涉性別歧視，並獲平機會接納，將會與校方進行調停或調查。

教育局局長蔡若蓮今日（20日）指，每間學校都自己的文化，會因應希望營造的校風而有相應校規。而學校行政手冊中對校規有清晰指引，相信學校可以專業地處理。有立法會議員指，校規的訂立除基於教學理念，亦關乎社會文化及風俗，直言：「傳統做法都係，一直都行之有效。」



中五生林澤駿昨日的Instagram帖文中表示，一個半月前被學校通知，若不剪短頭髮或會被剝奪參與學校活動或面臨停學，他最終被逼剪髮。他坦言事後心情亦消沉一段時間。惟林認為「必須作出改變」，於是撰寫投訴文件並電郵至平機會，在補充論據後，平機會確認會安排為他與校方進行調停。

教育局局長蔡若蓮今日回應傳媒提問時表示，每間學校都自己的文化，教育局希望學校除教授知識技能外，亦能重視態度及價值觀。而學校會因應價值觀教育及希望營造的校風而訂立相應校規。蔡若蓮續指，學校行政手冊中對校規有清晰指引，相信學校可以專業地處理。

教育界立法會議員朱國強表示，中學男生因留長頭髮而違反校規時有發生，學校通常會規勸學生剪短或處分。而處分方法各有不同，難以一概而論，主要視乎學校的教學理念、處分方法有沒有教育意義及是否有效。朱國強指今次有學生向平機會投訴，以爭取留長頭髮的權利，手法非常罕見。

朱國強認為，學生及家長報讀學校前，應先了解學校的教育理念及價值觀，如不認同或做不到學校的要求，可以選擇其他學校。朱國強又指，學校對於男女學生的衣著打扮均有一定要限制，如男學生要蓄短髮，女學生則要束髮，學校處理一視同仁，故並非歧視。

他坦言校規的訂立除基於教學理念，亦關乎社會文化及風俗，他指普羅大眾也會認同某些儀容才符合學生的身份，「傳統做法都係，咁多年都無人質疑過，一直都行之有效」。朱國強指，暫時未知平機會如何處理，但認為如解除「髮禁」對學校管理有一定影響。