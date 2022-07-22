屯門寶田邨單位傳異味　揭七旬獨居翁倒斃家中

撰文：翁鈺輝 鄧宇詩
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今日（22日）上午7時許，警方接獲一名女子報案，指屯門寶田邨第6座有一單位傳出異味。警方隨後派員到場，發現一名年約70歲的獨居老翁倒斃家中。經初步調查後，相信事件無可疑，惟死因仍有仍確認。

屍體發現
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