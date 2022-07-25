九龍醫院46歲男醫護猝死　疑爆血管腦中風　妻子：佢一直身體健康

九龍醫院男職員暈倒死亡事件，姓郭（46歲）死者生前為好爸爸、好丈夫，一個人擔起整頭家，如今突然離世，家人頓失所依。10歲女兒與死者感情深厚，至今無法接受現實，終日以淚洗面，妻子對丈夫猝死感愕然，指他一直身體健康，沒料爆血管腦中風喪命。



死者為家中經濟支柱

姓郭（46歲）死者在九龍醫院做了十多年醫護助理，與妻子育有一名10歲女兒，一家三口居住觀塘。郭太對《香港01》記者表示，丈夫在工作期間突然暈倒，「做做吓嘢心口痛、抽搐」，送院後一直昏迷，沒有留下片言隻語，翌日不治，她表示，醫生指丈夫爆血管腦中風，而丈夫生前一直身體健康，也不用食藥，由於丈夫在室內工作有冷氣，相信與酷熱天氣無關。

10歲女兒未能接受父親猝逝

死者生前視10歲女兒如掌上明珠，兩人感情要好，郭太憂傷地說：「阿女知道後不停喊，瞓唔到」，她特請來女兒的表弟陪伴在側。由於擔心觸動女兒傷痛，郭太與記者傾談期間盡量輕聲細語，怕女兒聽見。

事發於前日（23日）下午4時許，郭在病房工作期間突然暈倒，由救護車送往伊利沙伯醫院救治，延至昨（24日）晨7時24分不治，死因有待驗屍後確定。