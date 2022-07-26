秀茂坪車禍｜foodpanda：肇事外賣員非開工　工會促檢討行業保障

今晨一輛電單車在秀茂坪道與順安道交界，疑失控越過對面線與一輛巴士迎頭相撞，59歲電單車男司機死亡。男死者生前在餐飲外送服務平台foodpanda，任職電單車外賣員，foodpanda確認事主為公司提供送遞服務，但指事發時事主未開始上線工作，對事件表示難過，事後公司已聯繫其家人提供支援和協助。家屬及工會則認為當局有必要檢討外賣平台的工種問題，以保障工人權益。



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59歲死者陳德明，生前任職foodpanda的電單車外賣員，是家中經濟支柱。據了解今早事發前，陳駕駛電單車沿秀茂坪道往九龍灣方向行駛，準備稍後開工接單送外賣，未料途中發生意外。家屬質疑事主理應獲得賠償，「當佢揸住呢架車而係有你foodpanda嗰個袋，咁其實應該係開緊工，就算準備開工都係去接單嘛......去緊個工作地點，因為工作係電單車，一定係要揸住部電單車去工作地點，唔可能話搭車去工作地點，再揸電單車......其實應該喺保險範圍內。」

死者陳德明與妻女合照。

foodpanda回應事件表示，對今次交通意外深感遺憾，並對死者家屬致以最深切的慰問。公司同時確認該名死者有為foodpanda提供送遞服務，並原訂於約兩小時後於九龍灣上線（上班）。雖然意外發生時並非其上線時間，但公司對意外事件感到十分難過，並已積極聯繫該送遞員的緊急聯絡人以提供適切的支援和協助。

foodpanda又稱，非常重視送遞員的安全，為每位送遞員免費提供團體意外人身保險，以保障其送遞安全。foodpanda對事故深感悲痛，並再次對死者表示哀悼。

據悉，若該員工事發時為上線時間，員工可申請勞工保險賠償，若在沒有上線時段出事，則只可獲一萬元慰問金。兩者相差可能達十倍或以上。

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工業傷亡權益會認為，涉及外賣員的意外時有發生，行業保障並不足夠。總幹事蕭倩文指出，今次事件是其中一個例子，正好反映外賣員一旦發生意外，可獲補償的條件相當苛刻，當中可能因為外賣員被視為非工作時間，而不獲賠償；甚至可能僱主撇清僱傭關係，外賣員以自僱形式工作，即使送單出事亦未必獲得賠償。她促請當局，有必要全面檢討外賣平台工種問題。