秀茂坪車禍｜慘死外賣員日做14小時養家　10歲女哭喊﹕我要爸爸

今（26日）清晨7時一輛電單車沿秀茂坪道順安道交界時，疑失控越過對面線與一輛巴士迎頭相撞，59歲外賣鐵騎士慘死。他為家中經濟支柱，為妻子眼中的好丈夫，為女兒眼中「絕世好爸」，他為供養無業的妻子和10歲的女兒，每日工作近14小時，仍無怨無悔。他猝然身故，全家失依靠。她的女兒堅持到醫院見亡父最後一面，見後一直無法接受父已逝，仍不斷含淚說﹕「我要爸爸」，令聞者心酸。



陳妻看着丈夫昔日與女兒一同慶生的合照，不禁悲從中來，泣不成聲。（梁偉權攝）

死者陳德明（59歲），與來港未滿七年的妻子及10歳女兒同住觀塘安達邨。他本月11日剛與家人歡度生日。豈料僅過了半個月，便與家人天人永隔。其妻子不禁泣不成聲。

陳妻表示，丈夫有十多年駕駛經驗，以前在機場任貨車司機，後來被解僱，為賺多幾千元養家，改當外賣送餐鐵騎士，至今已工作近四年。由於陳妻粵語不靈光，又要照顧年幼的女兒，一家的經濟重擔落在丈夫身上，但丈夫從無怨言，就算工作辛苦，每逢放假，都會陪伴家人，為女兒眼中的「絕世好爸」。

陳妻續稱，近期其任職的外賣平台改變制度，以迫使外賣鐵騎士接更多的單，才可以保證收入，加上其電單車屢被抄牌，丈夫為保證收入不減，只能不斷加工時，由以往每日早上9至10時出門至晚上10時回家，改為每日早上7時開工，晚上11時才回家，平均每日工作近14時。期間只會在送單的空檔時段，在街外休息和吃飯。

至於丈夫會否由於工時太長，工作太辛苦而出意外，陳妻則不願推測，只表示其丈夫身體一向不錯，丈夫雖曾向妻子透露工作艱辛，仍表示可以頂得住。可惜今日剛出門不久便遇車禍身亡，陳妻頓感徬徨。目前，foodpanda回覆指並非陳的上線時間，原訂於約10時於九龍灣上線，陳的家人引述foodpanda職員指，若事發時陳未當值，則沒有勞工保險賠償，只能獲一萬元的慰問金。

陳身故後殮葬費、陳家經濟開支都成問題。陳在七兄弟姊妹中排行第五，其他兄弟姊妹都是基層家庭，雖有心幫助，但心有餘而力不足。家人盼有心人施以援手，以解陳家燃眉之急。

今（26日）晨秀茂坪發生奪命車禍，鐵騎士越線撼對頭線巴士，重創送院亡。（網上圖片）

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