求愛不遂男3日兩度中環跳海　警方消防再救一命

一名中年男子於本周一（25日）疑求愛不遂，到中環跳海輕生，最後獲救。未料事隔兩日男子再重返中環碼頭，同樣放下眼鏡、手機及手錶等個人物品後，隨即跳入海中疑企圖輕生。途人見狀連忙將水泡投向事主，警方及消防接報到場，最後將事主救起，幸他清醒被送往瑪麗醫院治理。



現場是中環4號碼頭，與兩日前41歲姓趙男子跳海位置屬同一地點。事發於今日（27日）下午約5時52分，警方及消防接報有人墮海，連忙趕往現場，最後將男事主救起。他並無大礙，清醒由救護車送院治理，送院期間他仍然表現激動，多次大叫：「點解唔畀我死」。警方在碼頭岸邊發現事主遺下個人物品，包括眼鏡、皮鞋、口罩、手機及手錶等，現場消息指，相信事件涉及感情問題。

據了解，男事主兩日前曾在現場位置跳海，當日他特意準備了鮮花及戒指，到中環金融街一間酒店地下大堂，向一名30歲姓程的前女同事表白，但被對方當場拒絕；其間有人表白時更曾觸及女事主的肩背位置，令女方受驚，酒店職員報案驚動警方到場。

事後雖然經警方證實屬誤會一場，但趙男疑萬念俱灰，其後於下午5時許走到中環3號及4號碼頭之間海傍，將一束紅玫瑰鮮花、一隻鑲有藍色石的戒指、身份證及文件，放在岸邊一張凳上，繼而在岸邊脫下口罩、眼鏡、手錶、鞋、襪並放下銀包後，攀過欄杆一躍而下。當日警方及消防亦接報趕到，合力將他救回岸上。

男子兩日前中環墮海↓

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