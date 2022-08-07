繼母乳癌復發求藥費續命　23歲癌弟需切肺　兩繼女不離棄同行抗癌

一個沒有血緣聯繫的家庭，在父親急病猝逝、65歲的繼母乳癌復發，需要自費巨款買藥續命；23歲弟弟罹患罕有胚胎細胞癌，需切走半個肺。兩人治療路漫漫，醫藥費巨大。在這危難關頭，同住的一對繼女沒有離棄無血緣關係的繼母及弟弟，反而咬緊牙關與患癌的家人同行極度艱難的抗癌路。家姐主外打工養家、妹妹主內打理家頭細務，兩姊妹充當繼母與弟弟最強後盾。不過，縱然跨越血緣的愛能滋養四人心靈，但龐大的經濟壓力仍令一家人難以負荷，急需有心人士施以援手，讓母子能得到適切的治療及復康照顧。



枝媽早年嫁入余家後，視五名繼子女如己出，後來再誕下孻仔Vincent。枝媽除了照顧眾人日常起居，也會到酒樓打工賺外快幫補家計。（麥鍵瀧攝）

余家父母早年成婚誕下五子女，但生母40歲時因子宮頸癌逝世，單親爸爸賺錢養家，難以兼顧家庭，五子女頓如孤稚，正值嗷嗷待哺卻乏人照顧。數年後，余父迎娶繼母鄒惠枝（枝媽）重組家庭。雖然彼此沒有血緣關係，但枝媽視五子女如己出，家人間感情深厚，後來亦誕下孻子Vincent。枝媽除了照顧六姊弟的日常生活，更捱辛苦到酒樓兼職幫補家計，一家八口樂也融融，於油塘一公屋生活。

六姊弟長大成人後，長女阿清（化名）在父母支持下毅然從社工學系轉讀演藝，現投身舞台創作；妹妹阿儀（化名）未出嫁，在家中打點家頭細務及照顧家人；孻子Vincent入讀城大物理學系，現為大學四年級學生，三人繼續住在油塘公屋。而其餘三人相繼成家立室或出國跳舞。各人縱非大富大貴，做基層工作打拼，生活亦算美滿。

【香港01眾樂基金】立即捐款 資助枝媽 Vincent 自費抗癌藥

+ 1

父急病猝逝 繼母罹患乳癌

惜好景不常，2016年余家迎來噩耗。當時枝媽確診乳癌，經歷了18次標靶藥治療，6次化療才進行切割手術，之後亦持續地做電療和吃荷爾蒙藥。她堅強地挺過第一次乳癌治療，病情轉趨穩定，本以為生活重回正軌，詎料余父有日突然吐血，短短一周便急病猝逝。沉重的打擊令枝媽一蹶不振，花了一段時間才放下鬱結，閒時行山晨運舒展身心。

五年後乳癌復發 自費標靶藥每針數萬元

枝媽五年來持續覆診，癌症指數維持正常水平，至去年11月，醫生正準備宣佈她「完全康復」時，她感到心口翳悶，為釋疑慮而進行檢查，卻不幸證實是 HER2 乳癌復發，癌細胞更擴散至肺、腦和頸骨。無奈地，醫生證實枝媽對今次治療採用的雙標靶藥有抗藥性，未能有效地擊退癌細胞，需轉用抗 HER2 標靶藥物。惟抗 HER2 標靶藥物需自費，每三周打一次針續命，每次費用接近5萬元。

【香港01眾樂基金】立即捐款 資助枝媽 Vincent 自費抗癌藥

枝媽不幸乳癌復發，正籌謀治病方法之際，家中再迎來噩耗，兒子Vincent亦證實罹患罕見的生殖細胞癌。（麥鍵瀧攝）

初頭發現生腫瘤時情緒最不穩定，經常發脾氣，我會想我這麼年輕為什麼會患上癌症，亦擔心會有後遺症，幸好有家人的陪伴以及包容。 罹患生殖細胞腫瘤的弟弟Vincent

弟弟化療成效低 腫瘤過大需切肺保命

枝媽乳癌復發，遠在台灣工作的阿清聞訊趕回香港，為枝媽的病奔波，約覆診、找病友，籌謀治療方法。可惜不幸總是接踵而來，Vincent今年3月在跑步時覺得呼吸不暢順，起初以為只是爆肺，入院照X光揭肺部有巨大黑影，家人認為斷症不宜遲，他們掏盡積蓄、四出籌錢，安排他接受多項的私家檢查後，最終證實其胸腔附近生了一個12厘米乘7厘米、宛如拳頭大小的罕見生殖細胞腫瘤。

Vincent立即接受4針化療療程，惟發現對藥物的敏感度低，腫瘤體積不減反增，醫生診斷後決定要動刀做手術，切除右邊肺部以移除腫瘤，幸手術順利，右邊上肺葉更得以保存，料對日後復原有大幫助。

「晴天霹靂，我那麼年輕，癌症聽起來完全與我無關。」Vincent努力多年，快將大學畢業之際卻面臨生死關頭，大為挫敗，確診初期情緒不穩，更對家人發脾氣，肺積水亦令他大感不適，「剛剛確診時，肺功能只有3至4成，我睡覺都要墊高睡呼吸才會暢順，半夜亦會咳醒。」

【香港01眾樂基金】立即捐款 資助枝媽 Vincent 自費抗癌藥

而枝媽抱恙在身，頭部電療致頭髮脫落、味覺盡失、口乾舌燥、眼耳發炎、牙齒發黑，更曾試過全身抽搐入急症，現在連說話、走路能力也明顯衰弱。枝媽眼見兒子也遭病魔折磨，痛徹心霏，多次猛拍胸口，哭問為何要遭此劫難，「好擔心，聽到兒子也遭遇同樣的事」。

幸兩姊妹多番鼓勵，阿清亦循不同途經尋求社福機構支援、找病友取經，母子二人終克服心理不安。Vincent感恩媽媽患病仍盡心盡力照顧他日常生活，兩個姐姐為了讓他盡快得到治療而四處籌錢。而兒子努力抗癌的樣子也成為枝媽的動力，亦期望求得藥費延續生命。

作為大家姐的阿清（化名．左）是家庭經濟支柱，為助母子醫病，四出籌醫藥費。她對於自己從事一份收入不穩的工作，未能為家人提供最好的經濟支援而深感內疚。（麥鍵瀧攝）

【立即捐款】抗癌路崎嶇 繼母乳癌復發再歷孻子切肺保命

血緣影響不到愛。我想讓他們知道發生什麼事都有我在，不是要回報。家人就是最強大的後盾。 長女阿清

兩女主外主內 擔當照顧者角色

母弟同罹癌，兩姊妹決心孭起頭家，一個負責賺錢養家、一個打理家頭細務。作為照顧者，她們亦承受龐大壓力，慶幸彼此猶如「戰友」，總是互相打氣。當壓力大到爆煲邊緣時，兩人便偷空外出散心，又或是偷偷哭一會抒發。

阿清直言能一直支持下去的原因是「愛」，「血緣影響不到愛。我想讓他們知道發生什麼事都有我在，不是要回報。家人就是最強大的後盾。」而阿儀談及照顧者感受時，一下子感傷落淚，仍堅強稱﹕「一直支持下去是必須的，這是一個需要，也是我的動力。」

不過，作為家庭經濟唯一支柱的阿清，因疫下劇場關閉，工作停擺，收入不穩，如今家中財政拮据。阿清難以負擔媽媽的藥費及弟弟手術後檢查的費用，為自己力量微薄感內疚，希望各界可以施以援手讓媽媽可以安享晚年，弟弟未來亦可以追尋理想。

我暫時不覺得有犧牲，其實我也懂得取平衡，我會抽時間出外行街去平衡心理。一直支持下去是必須的，這是一個需要，也是我的動力。 妹妹阿儀（化名）