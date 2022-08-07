有藥冇錢醫｜基層抗癌悲歌　新藥未納入安全網資助　病人或等到死

65歲的枝媽乳癌復發，其23歲的兒子Vincent又罹患罕有的生殖細胞瘤，僅僅數個月間，二人做檢查、化驗到治療，幾乎掏盡家財。由於枝媽HER2乳癌已擴散，需用新藥壓抑病情，奈何新藥未納入藥物名冊的安全網，她須自費買藥，惟每三周打針續命，每次要近5萬元，一個基層家庭恐難以負擔。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，基層癌症病人經常遇到「有藥冇錢醫」的困境，因新藥要納入名冊才獲安全網資助，惟過程需時以年計，病人等到死也未必有錢買藥，亦有病人要賣樓或向親友借錢醫病，即使痊癒已散盡家財或負債累累。

醫管局回覆《香港01》查詢時指，枝媽所用的新藥於去年12月在香港註冊，現時並非醫管局藥物名冊中的藥物，局方明白病人希望將個別新藥物納入藥物名冊的殷切期望，會密切留意不同癌症藥物的臨床醫療和科研實證的最新發展。



65歲的枝媽乳癌復發，其23歲的兒子Vincent又罹患罕有的生殖細胞癌。（麥鍵瀧攝）

枝媽現時使用的標靶藥「培妥珠單抗」（PERTUZUMAB）獲「關愛基金醫療援助項目」全數資助藥費，但她將要使用的抗 HER2 標靶藥物Trastuzumab deruxtecan（Enhertu）卻未獲列入藥物名冊，所以只能自費購買藥物抗癌，每三周打一次針續命，每次費用接近5萬元。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，枝媽的新藥屬ADC藥物（Antibody-drug conjugate），屬市場上新型的抗癌藥物，是近一兩年才推出，因此未納入藥物名冊，故沒有醫管局安全網資助，病人須自費買藥。根據現行機制，醫管局藥物建議委員會每年舉行4次會議，以評估及審議新藥物；而醫管局自2018年起將自費藥物納入安全網的檢視工作，由每年1次增至每年2次，以加快把合適的新藥物納入安全網涵蓋範圍。

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方嘉儀指，枝媽的新藥屬ADC藥物，是市場上較新型的治療癌症藥物。（資料圖片）

新藥納入藥物名冊的安全網 需時或以年計

但方嘉儀表示，藥廠推出的一款新藥物，由註冊、排程至提交到會議審議，再到正式納入藥物名冊的安全網內，需時或以年計。病人在沒有任何經濟支援下，根本無法自己負擔昂貴的藥費，往往出現「有藥冇錢醫」的苦況。以往曾有罕見病患者因不能獲資助、又不能負擔高昂的藥費，最終失救而死。

病人等到死無錢買藥 或借錢醫病

她表示，除醫管局安全網，坊間仍有非政府組織（NGO）提供支援，例如聖雅各福群會惠澤社區藥房及香港藥學服務基金等，都有不同類型癌症的藥物支援計劃，視乎申請者的病情及財務狀況，在購買藥物上可提供不同的資助，如折扣優惠、買一送一、甚至有「封頂計劃」（即連續使用某藥物一定療程後可獲免費）。方嘉儀提醒，兩機構涵蓋的項目有限，但建議有需要的病人可去查詢。

不過方嘉儀坦言，以往接觸過不少病患個案，有人既沒有安全網資助、非政府組織也沒有相關藥物支援計劃，病人唯有「賣樓」套現，甚或問親友借錢醫病，導致負債累累。

阿清（後排右）及阿儀（後排左）與枝媽雖然不是血親，但愛跨越血緣界限，而且她們從不敢忘記枝媽多年來的養育之恩，決心要並肩同行走抗癌路。（麥鍵瀧攝）

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方嘉儀續指，部份病人亦會嘗試接受新藥物的臨床研究，以獲取免費治病的機會，不過這方面主要透過醫生介紹。她解釋，有時腫瘤科醫生留意到一些新藥物正在做某階段的臨床研究，而相關病人又符合要求，便會邀請病人去參與相關臨床研究。方表示，這類臨床研究的資訊並不流通，病人很難發掘，一般要靠醫生介紹，而且多在教學醫院（威爾斯親王醫院和瑪麗醫院）進行。

她解釋，由於參與這類臨床研究屬自願性貿，亦會有相關條款，醫生及研究人員會定期做檢查摘取數據、觀察新療法或新藥物的成效，一旦發現不適合，就會即時停止。

醫管局回覆查詢《香港01》查詢，證實枝媽所用的新藥並非名冊中的藥物。局方指，目前藥物名冊備有不同藥物，用以治療乳癌，當中亦包括屬於安全網涵蓋的藥物。按現行機制，醫管局會定期評估新藥和檢討藥物名冊及安全網的涵蓋範圍，並會密切留意不同癌症藥物的臨床醫療和科研實證的最新發展，聽取病人團體的意見和建議，並繼續以善用有限公共資源及為最多有需要的病人提供治療的原則更新藥物名冊，確保病人可公平地獲處方具成本效益，並經驗證安全及有效的藥物。

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醫管局自2005年推出藥物名冊制度，統一公院和診所的藥物政策和用藥。現行制度下，名冊內分為4類藥物，「通用藥物」和「專用藥物」屬醫管局資助服務範圍，經醫生臨床處方，公院只收取標準費用。「自費藥物」（獲安全網資助）指經證實有顯著療效、但超出醫管局一般資助服務範圍所能提供的昂貴藥物，病人須自費購買，如有經濟困難，病人可申請「撒瑪利亞基金」及「關愛基金醫療援助計劃」，通過經濟審查可獲援助；「自費藥物」（不獲安全網資助）指僅經初步醫療驗證、成本明顯昂貴的藥物，病人須自費購買。

