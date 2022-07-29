天水圍18歲女疑遭網暴直播跳樓亡　外婆泣訴愛孫人善被人欺

天水圍一名18少女疑遭網絡欺凌萌死念，在內地串流平台Bilibili（B站）直播墮樓輕生過程。據少女的外婆透露，少女早於中學時已被同學網絡欺凌，最終對校園心生恐懼而輟學。在動漫繪畫上展現出驚人才華的她，近年活躍於內地動漫圈，卻長期遭受網絡暴力，最終跳樓輕生。外婆突然痛失相伴18載的孫女，自責不已，埋怨自己沒能阻止孫女尋死，每當憶起愛孫便心如刀割，指「佢個人好純，但人善被人欺」，更飲泣說﹕「你話慘唔慘，（如果）作惡多端都抵佢死呀，我個孫咁好，冇去得罪人，冇去蝦人，又善良」。



有內地微博網民指出，該名墮樓少女、微博網民「依奈」生前在微博遭一群自稱「廁妹」的網民網暴。據了解，慘死少女雷穎琛（18歲），父母皆在內地經商，姊弟目前亦身在內地。穎琛在香港出世，由外婆一手湊大。婆孫相依為命，感情深厚，同住天水圍一屋苑，聘有家傭照料日常起居，由於穎琛不忍外婆獨自在港無人照顧，決定留港相伴。

外婆憶述，穎琛早年於天水圍一間中學讀書，向來成續優異，且在繪畫上無師自通，展現天分，「一筆就畫成公仔」，沒料到穎琛在中二時遭遇人生轉捩點，令她最終走上不歸路。

當時，疼惜穎琛的外婆每日準備精緻的飯盒，由家傭送到學校。由於飯盒餐點吸引，不少同學趨之若騖，令穎琛深受大家歡迎，可惜樹大招風，疑有同學心有妒忌，竟在網上糾黨抹黑穎琛。穎琛起初對此不知情，後來獲關係良好的同學轉告，始知被人在背後抹黑。事件當時驚動校方，校長及社工亦介入跟進，穎琛則要求對方就事件道歉，但最終不了了之，「個人鬱住鬱住，向學校喊」，而欺凌的情況日趨嚴重。

飽受欺凌問題困擾的穎琛，最終於中三轉學，改為讀資訊科技相關的專科。外婆指，穎琛一直憧憬校園生活，希望終有一日可入讀大學，惟疑因中學生活帶來的陰影，令她懼怕人多的環境，近兩年亦沒有繼續學業。

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不過，精湛的動漫畫技令穎琛找到另一片天。她於網上開設帳戶，分享自己的畫作並獲得青睞，後來更有粉絲團，部分畫作更成功賣出。可惜，她再次遭遇到網絡欺凌。據悉，她在微博遭一群自稱「廁妹」的網民網暴，其中帶頭領導網暴的微博帳號「重生之我是公公」自稱仇富，在她得知穎琛住在天水圍大樓裏、家裏有請佣人而諷刺她是公主。

外婆指出，穎琛近來情緒不穩，估計輕生念頭已醞釀了一段時間，疑因外婆對網絡世界一竅不通，故穎琛也甚少向她傾訴。本月24日，穎琛疑已萌死念，獲群組友人勸喻才打消念頭。

直至事發當日（26日）下午2時許，當日外婆外出前往元朗做磁力共振檢查，穎琛曾致電問她的報告結果，得悉外婆沒有大礙甚感安慰，更問外婆晚上吃什麼餸菜，從電話聽來穎琛沒有什麼異樣，故外婆大為放心，相約朋友吃了頓飯。沒想到穎琛掛斷電話後，便與另一人講電話，更激動落淚，哭啼不止，後來她講完電話，回房間取袋後，於下午4時許獨自外出，至下午5時許便從天水圍天逸邨一停車場墮樓身亡。

痛失孫女的外婆至今仍傷心不已。（梁偉權攝）

外婆對自己沒有及早回家阻止這場悲劇，自責不已，沒想到自己晚了回家便失去摯愛的孫女。她痛心道﹕「心口痛到，透氣都透唔到呀我，天無眼呀，我個孫是鬱死，生老病死醫到冇得醫，我都心甘情願，你話有冇天理呀！」目前姨婆在家中陪伴及安撫她，亦慨嘆﹕「（穎琛）係好乖嘅小朋友，人哋批評佢就好擺响心，唔識得去釋放自己，鬱埋鬱埋。」

品性善良的穎琛，於睡房牆壁上貼了一張人生守則，包括「友善對待他人，不罵人不人身攻擊他人」、「不吸毒不吸煙不吸不麻不自殘不自殺」、「多關心身邊人，多幫助他人」、「學會自信，愛自己」，也提醒自己有心事不開心時，找他人傾訴。可惜最終她仍難抒鬱結而走上絕路。

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