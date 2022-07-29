天水圍18歲少女直播自殺身亡　竟因遭內地網絡群體「廁妹」霸凌

日前天水圍有一名姓雷（18歲）女子墮樓身亡，現場檢獲遺書加上女士主有情緒病紀錄。內地微博網民指出，該名墮樓女性、微博網民「依奈」生前在微博遭一群自稱「廁妹」的網民網暴。死者母親現已經報警，將蒐集證據提起訴訟。



據悉，內地微博流行「匿名bot」形式類似Facebook專頁「XX secrets」可以接受匿名投稿，但廁妹群體投稿的「康帕斯隔空喊話復活bot」主張不審稿，任何內容都可以放出。其中帶頭領導網暴的微博帳號「重生之我是公公」自稱仇富，在她得知依奈住在天水圍大樓裏、家裏有請佣人而更諷刺她是公主，目前該微博帳號已經註銷。



7月26日下午5時許，警方接獲天水圍天逸邨一名保安員報警，發現一名女子倒臥在停車場對開地下，懷疑她從高處墮下。警方調查後，證實一名姓雷（18歲）女子當場死亡，現場亦檢獲遺書。據了解，女事主有情緒病紀錄，自幼患有自閉症。

據了解，雷姓少女在內地串流平台Bilibili（B站）直播跳樓過程，畫面中可見她穿著粉紅色JK裙和黑色皮鞋站在高樓處，後墮樓。事後該少女的好友在微博發文稱其長期在微博遭到「康帕斯隔空喊話復活bot」匿名網暴，網暴者組合成的小眾文化圈「廁妹」在雷姓少女死亡後仍在群組裏說風涼話，引發輿論抨擊。

18歲香港少女在微博被網暴數月後自殺

據了解，微博動漫圈近年流行在微博創建「bot」交流動漫相關資訊或產出同人作品，bot意即Robot，代表該帳號負責張貼粉絲投稿，帳號管理者僅負責把粉絲投稿貼出，不會主動發文。雷姓少女、網民「依奈」（下稱）「依奈」為拿到喜愛的動漫人物的抽獎資格，透過「康帕斯隔空喊話復活bot」，加入其中一個自稱「廁妹」的團體，卻遭到網絡霸凌。2020年時她曾服紫砂自殺後被救回，也一度與帶頭網暴的微博網民和解。詎料，2022年舊事重演。

「廁妹」們仗勢「康帕斯隔空喊話復活bot」主張不審稿，而批評依奈不生產作品，依奈因表示自己自幼有自閉症，並患有情緒病，反遭「廁妹」嘲笑，更時常偷看她的微博發文嘲諷，在群組裏模仿她的語氣，更匿名投稿「康帕斯隔空喊話復活bot」嘲諷。

由於微博多為內地網民使用，其中帶頭網暴的網民「重生之我是公公」因發現依奈住在天水圍大樓裏、家有佣人而以「仇富」為由霸凌她，直到其他網民提醒，依奈住在香港公屋，香港雇佣情況比內地常見她才放下這一個點攻擊，但並未停止針對依奈的網暴行徑。依奈多次反映自己有情緒問題，「如果自己自殺放不下媽媽」該群網民反而教唆她自殺。

7月26日確認依奈自殺直播身亡後，「廁妹」仍在QQ群組中訕笑嘲諷。有網民截圖廁妹QQ群組對話，裏面提到「輿論站在她那邊又怎麼樣，這件事會過去的，但是她死了又回不來」、「活著也是被當作樂子，死是助她一臂之力。」對話截圖傳出後不只引發動漫圈憤怒，輿論也進一步發酵中。

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目前「康帕斯隔空喊話復活bot」已經刪除，帶頭網暴的網民「重生之我是公公」等也已經移除帳號。依奈的朋友透過微博用戶「敬畏生死-」發文稱，依奈的母親已經報警，目前正在蒐集證據，已經聯繫律師將要提起訴訟。不少內地網民希望可以募捐或提供經濟支援，但被用戶「敬畏死亡」婉拒。

「敬畏生死-」指出，他們也不希望這件事情引導網民的恨意，畢竟微博不是法庭。他和死者母親會靜待警方調查和法院判決，只是希望「下一次有個女孩跌跌撞撞撲向生活時，接住他的是溫暖的懷抱」。目前已有當時參與網絡暴力的網民發文道歉並稱已連繫「依奈」家屬致歉。

「匿名bot」盛行 註銷微博帳號就可以跑？

另有網民指出，該群霸凌「依奈」的網民曾在某個bot舉辦投票，討論要不要停止網暴行為，但投票後霸凌行為仍未禁止。有網民抨擊，整場事件，該群自稱「廁妹」的網民「自詡正義實則長線騷擾，用匿名逃避責任，用投票黨同伐異。隔空喊話bot用投票玩弄出人命後，依舊換不來反思和共情。」

亦有網民提到，動漫圈的bot組成的團體凝聚力高，不在意外界看法，更在意團體歸屬感，因此即使霸凌導致有人自殺仍不見反思，只在意小團體內的想法。

動漫圈和其餘bot也緊急跟「康帕斯隔空喊話復活bot」切割，稱有些bot就是純粹輸出網暴，「未經過濾的惡意集中發送會被放大無數倍，出了事皮一扔銷號跑路就無事發生過。」也有許多bot強調粉絲投稿都會過濾，不會像「康帕斯隔空喊話復活bot」這樣不經審核就送出，助長網暴。

不過，因為微博有實名制，網民呼籲要徹查帶頭網暴的人和「康帕斯隔空喊話復活bot」的經營者，有網民提到「不論是不是未成年犯罪」都需要給「依奈」家屬一個交代。