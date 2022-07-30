中環酒店謀殺案｜男子雙腳被綁疑遭性虐亡　警拘一美籍漢

中環揭發謀殺案，今日（30日）凌晨，荷李活道一間酒店職員發現兩名男住客提早離開，提醒他們須辦理退房手續，惟其中一人匆匆離去，剩低在場的美籍漢則透露尚有一名同住男子暈倒房間廁內。救援人員趕抵，驚覺該名男子已死去約4小時，雖無表面傷痕，但雙腳被床單綑綁。警方相信死者與涉案兩名男子，早於前日（28日）已一同租住酒店，但美籍漢全程支吾以對，警方相信別有內情，不排除命案涉及性虐行為，即場將其拘捕，並將案件列作「謀殺」處理，現正追尋另一名涉案男子下落。



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案發酒店位於荷李活道53至55號。死者年約40歲，為本地男子；被捕男子（38歲）則為美國籍，持有香港身份證。消息稱，前日（28日）晚上約9時，死者偕該名美籍漢及另一名20餘歲男子，一同租住上址酒店，並由美籍漢負責登記入住，其後再續租，原定至今日中午才退房。

死者遺體由仵工運走。（黃偉民攝）

惟今日凌晨1時許，有職員在酒店對開吸煙期間，發現美籍漢與同住的20餘歲男子，手持行李擬截的士離開。由於職員知道他們的退房時間，遂立即上前截停，並提醒他們離開前必須辦理退房手續。當時該名20餘歲男子急急離去，剩下美籍漢在場，言談間他卻向職員求助，並透露仍有另一名同住男子，但他在房內暈倒。職員上房查看後，果然發現一名男子倒臥廁內，大驚報警。

救援人員接報趕抵，證實該名男子已明顯死亡，經初步鑑證，相信已死去約4小時。據了解，死者衣著整齊，沒有表面傷痕，但雙腳被床單綑綁，屍體似曾被移動。該名美籍漢在查問下支吾以對，又指他自己離開時死者剛暈倒，與死亡時間明顯有出入。警方相信事件別有內情，不排除命案涉及性虐行為，將該名美籍漢拘捕，黑布蒙頭帶署調查。案件列作「謀殺」處理，警方現正追尋另一名涉案男子下落。