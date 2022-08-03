MIRROR演唱會│藝能工程負責人及工程師協助警方調查

MIRROR演唱會事故發生近一星期，警方等多個部門仍在調查事故原因和責任等問題。消息指演唱會的總承辦商藝能工程的負責人，以及其聘請的工程師等人，今日（3日）到警方西九龍刑事總部協助調查及錄口供。



警方西九龍刑事總部探員，今日繼續到紅館搜集證物，另向相關人士錄取口供。繼MIRROR經理人花姐（黃慧君）近日兩度前往警方西九龍總部錄口供及協助調查後，演唱會工程的總承辦商藝能工程的負責人及其聘請的工程師等人，今日上午前往西九龍刑事總部協助警方調查及錄口供，各人其後獲准離去。消息稱，該名工程師負責審核演唱會舞台相關工程等事宜。

上月底MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，事故當日，紅館中央一塊大型電視屏幕突然墮下擊中兩名舞蹈員，傷勢嚴重的阿Mo李啟言手術後情況仍不樂觀，至今在伊利莎伯醫院留醫。意外後，負責是次演唱會舞台工程的公司藝能、菱藝、ITP、協興隆等接連被「起底」，並先後發聲明回應事件，但未有人承認與下墜屏幕有關。政府其後指示MIRROR演唱會要暫停舉行，並成立跨部門工作小組調查意外成因，警方西九龍總區重案組亦多次到紅館搜證。