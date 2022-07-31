MIRROR演唱會︱事故後花姐首度露面　到警方西九龍總部錄口供

MIRROR 演唱會第四場（28日）發生事故後，事隔4日，久未露面的MIRROR 經理人花姐（黃慧君）於今晚（31日）乘七人車到警方位於何文田亞皆老街190號西九龍總區總部協助調查及錄取口供，至晚上10時35分坐車離開，當時車上有4人在內，花姐坐在右後座，隔着口罩仍可見她神情嚴肅，記者嘗試上前追訪無果。

事故當日大型電視屏幕突然墜下擊中兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）情況危殆。由於首兩場演出時接連有機關出現問題，包括MIRROR 12子中Frankie（陳瑞輝）更踩空跌落近2米的高台，故演唱會由第三場起，改由MIRROR 經理人花姐親自上場擔任監製，詎料第四場演出再生事故，花姐隨即開咪要求觀眾離場，聲音顫抖，並不斷鞠躬致歉。



上周四（28日）舉行第四場，當Edan（呂爵安）與Anson Lo（盧瀚霆）正獻唱《Elevator》時，台中央上空一塊大型電視屏幕突然墜下，兩名dancers先後被擊中跌倒在地上。其後大會宣布發生事故，演唱會腰斬，要求觀眾離場。

當日花姐在台上作出呼籲時，語帶哽咽︰「我求下你哋，好多謝你哋對MIRROR的支持，但現在我們有需要處理的事，希望大家有秩序離場，對唔住……今日大家的門票我應承大家會處理，跟住我應承大家會安全處理個Show，希望大家現在首先慢慢有秩序地離開現場，好不好？多謝大家。」現場觀眾不斷大叫︰「加油！」、「希望冇事呀！」但亦有歌迷怒罵回應︰「唔係錢嘅問題！」「冇人原諒你呀！」

事件現由多個部門聯合調查，警方西九龍總區重案組亦接手跟進，今日（31日）西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫率重案組到紅館視察現場環境、各樣機關等，並聯絡有關人士協助調查，當中包括事發時在場的花姐。警方正調查意外是否涉及機件勞損、損毀或人為疏忽等所致。