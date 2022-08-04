低價出貨收款失蹤　男子涉35宗網上騙案被捕　共呃2.3萬元

警方表示，自去年11月起接獲35名市民報案，稱較早前透過網上平台向一名賣家購買食物和吸塵機等物品，但付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙，案件交由觀塘警區重案組第二隊跟進。警方調查後，今日（4日）在荃灣區拘捕一名39歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。初步調查顯示，受害人按賣家指示轉賬至一轉數快戶口後，賣家隨即失去聯絡，受害人最終無法取得貨品。案件涉及金額約23,000元，單宗案件的最大金額為1000至1500元。



觀塘警區重案組第二隊主管督察吳銘鋒指，調查發現該名男子的轉數快賬戶綁定了兩個儲值支付工具戶口，戶口在開戶一星期内有近220次交易，且交易金額達10萬，不排除有更多人受騙。

吳銘鋒提醒，網上騙案的騙徒多在社交平台上，以低於市價售賣社會流行的產品，當騙徒收到付款後，就會以不同藉口拖延交收，最後與買家失去聯絡。警方建議市民關顧信譽良好的商戶，或要求面交、貨到付款的方式保障自己。

警方強調，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。