警搗破200萬元網上騙案拘26人　被捕人包括大學生及銷售員

今年12月警方展開代號「拊翼行動」以打擊網上騙案，行動一共偵破69宗網上騙案，並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕10男16女，年齡介乎20歲至67歲，涉及總損失金額約200萬港元，苦主損失100元至95萬不等。警方元朗警區刑事總督察連健德表示，被捕人士報稱學生、文員、銷售員、清潔工人、家庭主婦及無業人士等，警方檢獲銀行卡、銀行月結單及手機等證物。據了解，被捕人士包括一名20歲大學生，他涉嫌於網上出售口罩，但收錢後不送貨，終被警方被捕。



今年12月警方展開代號「拊翼行動」以打擊網上騙案，行動一共偵破69宗網上騙案，「以欺騙手段取得財產」罪拘捕10男16女。（馮國良攝）

元朗警區重案組第一隊主管陳養泉高級督察指出，網上購物騙案中騙徒會用低於市價、訛稱出售貨物，包括口罩、日本動漫公仔、護膚品、和牛及海鮮等貴價食材，苦主付款後收不到貨物，到騙徒的專頁留言更會被刪留言；至於網上情緣騙案中，騙徒會假扮居住外海的人士，短時間內與苦主發展成情侶關係，之後用不同理由騙取受害者金錢，包括繳交寄到香港禮物的報關費及進行投資等，而騙徒收錢後會失去聯絡。

至於有關中介或投資騙案，騙徒於網上說服事主進行投資，聲稱低風險高回報，騙徒更會自設投資程式及網站，供受害人下載及開戶口。當苦主投放一些錢後，騙徒會轉小量金額到苦主的戶口，聲稱是投資利潤，並指投資有高增長和利潤，從而說服對方繼續投資。當事主想取錢時，騙徒會稱事主需繳交行政費及投資稅，再而騙取對方金錢。如果事主不肯就範，其戶口就會被騙徒關閉。

（馮國良攝）

另外，警方近日發現有空頭支票的網購騙案，騙徒會接觸名錶及名牌手袋的賣家，並約對方交收，並要求對方提供銀行戶口，騙徒指會以支票存入戶口。物主交出戶口並看見有相應款項存入，之後再交出貨物，但是兩日後因不同原因「彈票」，騙徒亦失去聯絡。警方發現有關的騙案有出售不同類型的物品，包括季節性的產品如浴室寶等。

元朗警區情報組主管陳慧思督察指，截至今年1月至11月元朗警區接獲4,828宗刑事案件，當中有1,305宗是騙案。而網上騙案佔的1,157宗，包括458宗網購騙案、151宗網上情緣騙案及109宗中介或投資騙案。警方於12月1日至8日進行防騙活動，於區內展示橫額及派發防騙單張，向區內的中小學及團體進行講座等。警方呼籲市民網購時需要小心，不要輕易相信對方及交出款項，另外市民不要以身試法，更不要借出及出售個人戶口。