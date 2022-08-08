屯門謀殺案｜案情曝光　生日宴少年疑被摑吹雞　壽星仔捱六拳送命

屯門青菱徑上周六（6日）凌晨發生謀殺案，頭部遇襲重創的22歲梁男子「阿佳」，與死神搏鬥2日後死亡。警方已列作謀殺案處理，暫時拘捕兩人。消息稱，這宗命案的關鍵人物為一名17歲少年，他與死者「阿佳」本是認識，事發當日參與「阿佳」的22歲生日宴，豈料席間與人爭執及被掌摑，他不忿受辱，吹雞召來附近新義安人馬，將「阿佳」、同行友人及食肆負責人打傷。其中壽星仔「阿佳」傷勢最重，腦幹受重創，今日（8日）不治。

案件交由屯門警區反黑組跟進，現列作謀殺及傷人。據悉，雙方爭執的原因涉及男女關係，17歲少年「吹雞」施襲的目標並非死者，而是另外兩名傷者。



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死者梁永佳（22 歲）為一名運輸工人，當日是其生日，生日晚宴安排在屯門青菱徑海興廚房，連同梁在內共有八人參與。當中包括被指為案中關鍵人物的 （17歲）少年。消息指，該少年與梁及同枱其他人都認識，吃飯時與人發生口角，其後少年被人掌摑。

被摑少年其後吹雞拖馬報復，未幾召來約10名來自600米外井頭村的黑幫人馬。當梁等三人離開餐廳時，先被人用拳頭攻擊，其後有人拿起地產公司的廣告膠板狂毆梁等三人。梁與任職運輸工的39歲友人和41歲餐廳負責人均被毆傷。

閉路電視拍得一名其後到場的兇徒向梁的的頭部拳打了六下，梁走了幾步就摔倒在地。施襲者其後離去。路人報案。梁送院接受手術後一直昏迷，留醫深切治療部，惜延至今日下午證實不治，法醫將會驗屍以確定死因。至於另外兩名傷者分別頭部、面傷肩部受傷，目前仍然留醫。其中一人左側頭部裂傷、左肩脫臼。

屯門警區反黑組聯同情報組、重案組人員，於同日拘捕兩名分別17歲及21歲男子。被捕17歲少年，據悉他為案中的關鍵人物，疑為案中被掌摑及吹雞者；被捕姓莫（21歲）男子，消息指他有黑社會新義安背景。目前警方仍追緝其他在逃人士。

梁父喪子悲痛，指兒子生性孝順，當時他因生日與友人聚餐慶生，其間「勸交」遇襲重傷。他希望警方盡快破案，將兇徒繩之於法。

屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸今日交代案情時表示，案件列作謀殺及傷人案，交由屯門警區反黑組跟進。警方初步調查後，襲擊動機涉及晚饍時的爭執。警方呼籲市民就案件提供資料，屯門警區反黑組電話為6148 1800。莊又指出，今次案件對死者家人及朋友造成傷害及影響，警方已聯絡社署會提供適切支援予受影響人士。而警方對暴力罪行零容忍，警方會果斷執法。