蓮香樓蓮香棧不敵疫情宣佈結業　凌晨fb公佈消息：有緣再會

百年中環老式茶樓「蓮香樓」，與同系荃灣蓮香棧宣布不敵疫情結業。點心車仔、一盅兩件驟然告別。蓮香飲食集團今日（9日）凌晨在官方Facebook專頁宣布，特許經營加盟商蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）正式結束營業，目前剩上環蓮香居繼續經營，稱多謝大家多年以來對蓮香的支持。蓮香樓亦在fb表示「疫情以黎老闆都已經盡晒力去支撐蓮香樓，可惜真的敵不過疫情，始終都要走到這一步（結業）。 」稱盼將來有緣再會，希望上環蓮香居戰勝疫情。



↓↓中環蓮香樓結業↓↓



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中環蓮香樓經理稱遭拖欠工資

中環蓮香樓門外貼出告示，稱「由於疫情關係本店經營不善，感謝各街坊支持，有緣再會」。經理余先生無奈道，自己也是透過社交媒體才得知結業一事，稱一班伙記已被拖欠數個月工資，今日稍後將到勞工處求助。

位於荃灣的蓮香棧門外未有貼出結業告示，熱客陳女士對蓮香棧結業感到驚訝，指自己經常到上址用膳，希望經濟快點回復，「做生意及市民不用咁辛苦。」街坊黃先生經過食肆時，因門外未有貼出結業通告，未知茶樓是否宣佈結業，稱蓮香棧曾經有食客沒有掃安心出行因而被罰。

蓮香樓字號至今已有過百年歷史，蓮香樓於1889年開業，前身是廣州城西一間主要制作及售賣糕點的店鋪。蓮香樓原名「連香樓」，後來因為蓮蓉制作出色，深獲當時為翰林學士的陳如岳欣賞，並改名為「蓮香樓」。隨著有廣州「茶樓王」之稱的譚新義收購蓮香樓，茶樓業務急速發展，1918年於香港開設分店，經多番搬遷後，於1996年遷到現址的中區威靈頓街與鴨巴甸街交界。

茶樓處於7層舊式唐樓曾昭灝大廈之內，蓮香樓佔地下及一樓，分別為售賣年糕唐餅的店面及茶室。茶樓經營中式茶樓午市晚飯，以豬潤燒賣、淮山雞扎、蓮蓉包、雞絲粉卷等點心最為著名，蓮香老餅家亦是賣點之一。

屹立威靈頓街26年，近年飽歷風霜的中環老式茶樓「蓮香樓」，2019年2月由於租約完結，東主顏氏家族打算將中環蓮香樓結業，以後才另覓地址重開，但後來有夥計打算合資接手，故將「蓮香樓」易名為「蓮香茶室」後，繼續於原址營運，不設晚市。不過在夥計接手後，接連遇上社會運動及受疫情影響，無法繼續營運。

至2020年，蓮香樓第四代傳人顏漢彬獲業主續租，故顏氏家族決定再次接管酒樓，並再次正名為「蓮香樓」。可惜同年3月30日，隨著新冠肺炎疫情日益嚴重，政府推出「限聚令」禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚會，食肆枱與枱之間需保持至少1.5米距離等，蓮香樓暫停營業句月。惟到今日（9日），蓮香飲食集團宣布，特許經營加盟商蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）正式結束營業，目前剩上環蓮香居繼續經營。