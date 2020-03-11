蓮香樓由顏氏家族接手經營　續租原址一年　2月獲免租

位於中環的老式茶樓「蓮香樓」屹立近一個世紀，去年瀕臨結業邊緣，由一班老伙計頂手，並改名「蓮香茶室」，最新威靈頓街舖址再獲續租一年，並由顏氏家族重新接手，以「蓮香樓」的招牌繼續營業。

蓮香樓第四代傳人顏漢彬接受電話訪問時指，由於蓮香樓現址早已被財團收購，早年決定放手讓茶樓休業，由老伙計頂手營運，不過在社會運動及新冠肺炎衝擊下，茶樓生意大減，伙計打算經營至今年1月便結業。於是，他與業主洽談租約，簽定為期一年的短期租約，重新掛起「蓮香樓」的招牌。

他表示，茶樓生意只剩約三成，業主願意減租，在2月亦有免租，並提供租金優惠，惟未透露具體減幅，目前茶樓不做晚市，只做早、午市，員工須輪流放無薪假。他稱業主仍未落實何時清拆舖址，計劃未來另覓舖址，繼續將老字號經營下去。市場消息指，該舖去年租金為每月約40萬元。

蓮香樓在1996年起承租中環威靈頓街160至164號曾昭灝大廈地下及1樓舖位，面積約5,380平方呎。在2015年，資本策略（0497）以1.53億元收購該舖位，並另以3.55億元收購曾昭灝大廈的36伙，掌握大廈98%業權。公司年前申請強拍，並計劃重建成商廈，多次傳出會進行清拆重建。